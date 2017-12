Noi experiențe Erasmus+ la Școala Gimnazială „Viceamiral Ioan Murgescu“

Școala Gimnazială „Viceamiral Ioan Murgescu”, Valu lui Traian, Constanța, a primit certificarea cu titlul de „Școală Europeană” în 2017, ca recunoaștere a rolului pe care l-a avut în promovarea unei imagini pozitive a României şi a valorilor şcolii româneşti în spatiul european. Profesorii și elevii școlii continuă tradiția, dovedind un interes tot mai crescut pentru dezvoltarea de noi și noi proiecte, implementând din 1 septembrie 2017 trei proiecte finanţate prin Programul Erasmus+. Proiectul ”How to become better?” (contract nr. 2017-1-RO01-KA101-035821) are o perioadă de implementare de 13 luni şi este finanţat cu 19.000 euro din fonduri UE, prin Programul Erasmus+ „Mobilități de formare profesională“ (Acțiunea Cheie 1). Prin participarea la cursurile de formare ”Mijloace interactive pentru predarea și învățarea “interactivă” (Cipru) și ”Dezvoltarea capacităților de gândire critică și rezolvarea problemelor prin jocuri”(Ungaria), 8 cadre didactice vor acumula cunoștințe, competențe, abilități și metode inovatoare de predare/învățare care vor fi aplicate în activitățile didactice curente, devenind parte din strategia de intervenție pentru asigurarea accesului egal la educație și prevenirea abandonului școlar. Școala ”Viceamiral Ioan Murgescu” va beneficia, în perioada 1.09.2017-31.08.2019, de finanțarea din fonduri UE, prin Programul Erasmus+, a Proiectului de parteneriat strategic (Acțiunea Cheie 2) ”For open future school” (27.320 euro) și a Proiectului de parteneriat strategic (Acțiunea Cheie 2) ”History and Society in the virtual dimension” (26.790 euro). Proiectul ”For open future school”, coordonat de Școala ”Viceamiral Ioan Murgescu” se desfășoară în parteneriat cu SOU Sv. Paisii Hilendarski, Kresna, Bulgaria, Agrupamento de Escolas de Castro Marim, Castro Marim, Portugalia, Galip Cetin Orta Okulu, Uşak, Turcia.

La activitățile de mobilitate transnațională și de predare/învățare/formare vor participa 8 cadre didactice și 12 elevi. Acest parteneriat urmărește dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor dintre școlile partenere, împărtășirea practicilor şi metodelor pentru combaterea abandonului școlar, precum și îmbunătăţirea performanțelor școlare ale elevilor din mediile sociale defavorizate. Proiectul de parteneriat strategic ”History and Society in the virtual dimension” este coordonat de 149th School din Sofia, Bulgaria, și se desfășoară în parteneriat cu Colegio Sagrado Corazón - Corazonistas, Vitoria-Gasteiz,Spania, Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Federico II - Apricena, Italia, Legta de Croix-Rivail, Ducos, Franța și Zespol Szkol nr. 3 im. Marii Dabrowskiej w Pulawach, Pulawy, Polonia. La activitățile de mobilitate transnațională și de predare/învățare/formare vor participa 10 cadre didactice și 12 elevi. În urma transferului de bune practici, a însușirii unor competențe și abilități, se vor atinge obiectivele școlii cu privire la asigurarea dimensiunii europene a educației și internaționalizare.