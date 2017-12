Noi relatări privind crima organizată din România şi Bulgaria

Organizaţia British Business for Europe este dispusă să acorde asistenţă Bulgariei în eforturile sale de a obţine acces nerestricţionat pe piaţa muncii din Regatul Unit. Ministrul bulgar al Protecţiei Sociale, Emiliia Maslarova, s-a întîlnit cu liderii acestei organizaţii, la Londra în cursul unei vizite de lucru de trei zile în Marea Britanie. Autorităţile bulgare nu mizează însă pe un interes crescut al muncitorilor pentru Marea Britanie deoarece "Bulgaria are o piaţă a muncii stabilă şi predictibilă datorită politicii guvernamentale dinamice".

La o zi după publicarea în exclusivitate a unui document ce avertiza asupra infractorilor români şi bulgari, cotidianul "The Sun" a titrat în ediţia electronică de joi un amplu articol despre traficul de persoane, droguri şi crima organizată din cele două ţări. Publicaţia relatează povestea Mariei, o tînără de 28 de ani, vîndută de mafioţi români unui jurnalist sub acoperire, la începutul acestui an şi tratamentul inuman la care a fost supusă. Ziarul trage atenţia şi asupra bandelor de români implicaţi în fraudele cu bancomate, reamintind că patru din cinci astfel de infracţiuni sînt comise de imigranţi din România. Într-un singur caz, o bandă de români a reuşit să sustragă dintr-un bancomat 640.000 de lire sterline, înainte de a fi prinşi de poliţie. Imigranţii ilegali sînt implicaţi cu forţa în fraude, deoarece trebuie să plătească celor ce i-au ajutat să ajungă în Marea Britanie.

Mii de femei sînt bătute, violate, vîndute în străinătate, ajungînd să se prostitueze la Londra, Manchester Glasgow şi în alte metropole europene, se arată referitor la Bulgaria, catalogată drept "Thailanda Europei de Est". Mafia bulgară vinde nou-născuţi, face contrabandă cu heroină, fabrică amfetamine, vinde ţigări şi băuturi alcoolice contrafăcute şi fură maşini la comandă. Publicaţia britanică titrează că, începînd din 1992, peste 173 de crime la comandă au scăpat nepedepsite în Bulgaria.

Mafia a cîştigat teren în cele două state din Balcani la sfîrşitul anilor '80, după căderea Zidului Berlinului. După plecarea comuniştilor de la putere, mafioţii au preluat controlul asupra mai multor fabrici. Curînd, aceştia au fost implicaţi în crime, fraude trafic de droguri şi de persoane. Ambele ţări au făcut progrese importante pentru a îmbunătăţi lupta împotriva crimei organizate, apreciază "The Sun".