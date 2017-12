Nokia 3310 revine în forţă! Vă mai amintiţi de micuţul telefon?

Nokia a relansat clasicul model 3310 în cadrul Congresului Mondial de Telefonie Mobilă din Barcelona, Huawei a prezentat modelele de vârf de gamă P, iar Samsung a prezentat două tablete, lăsând utilizatorii să aștepte până în martie pentru prezentarea smartphone-ului S8.

SAMSUNG Samsung Electronics a lansat două noi tablete la Congresul Mondial de Telefonie Mobilă din Barcelona, acestea fiind primele lansări importante de când a fost forțat să retragă smartphone-ul Galaxy Note 7, după ce dispozitivul a luat foc, potrivit Reuters. Galaxy Tab S3 și Galaxy Book au fost prezentate în versiunile de 10,6 inci și 12 inci. Galaxy Book va utiliza Microsoft Windows 10. Samsung a amânat prezentarea modelului Galaxy S8, confirmând zvonurile că lansarea va avea loc pe 29 martie, în New York. Între timp, sute de producători lansează noi telefoane la Congresul Mondial de Telefonie Mobilă, sperând să beneficieze de pe urma incidentului cu care s-a confruntat Samsung.

NOKIA Nokia a prezentat la Congres o variantă colorată a clasicului model 3310, cel mai popular dispozitiv în anul 2000. Noul model are ecran mai mare, iar prețul este de 49 de euro. Posibilitatea de a vorbi timp de 22 de ore ar putea atrage utilizatorii de smartphone. De asemenea, Nokia a lansat patru smartphone-uri cu prețuri care variază între 139 și 299 de euro, scrie agenția de presă citată.

HUAWEI Huawei a lansat modelele vârf de gamă Huawei P10 și Huawei P10 Plus, în cadrul Congresului de la Barcelona. Smartphone-urile integrează noi camere Leica. De asemenea, Huawei a prezentat și noul smartwatch Huawei Watch 2 și Porsche Design Huawei Smartwatch.

LG Compania coreeană LG a prezentat smartphone-ul G6, rezistent la apă, cu un ecran de 5,7 inci. Asistentul digital activat de voce al Google va deveni disponibil pentru smartphone-urile care folosesc cea mai nouă versiune a sistemului de operare Android. Până acum, Google Assistant a fost disponibil doar pentru telefoanele Pixel, deținute de companie. LG este unul dintre producătorii de smartphone-uri care vor folosi asistentul pe noul dispozitiv, G6.

MOTOROLA Compania Motorola, deținută de Lenovo, a lansat smartphone-urile Moto G5 și G5 Plus la un preț de început de 299 de dolari. Cele două modele au o carcasă metalică. G5 are un display de 5 inci, iar G5 Plus are un display de 5,2 inci.

SONY Sony prezintă Xperia Touch, un proiector interactiv cu proiecție pe distanță scurtă și orientare verticală sau orizontală a imaginii, care transformă orice suprafață plană într-un ecran tactil HD cu diagonala de 23 de inci. De asemenea, Sony lansează Xperia Ear “Open-style CONCEPT”, o nouă generație de dispozitive inteligente Xperia - cu căști wireless, de tipul „open-ear” și patru telefoane de serie X: Xperia XZ Premium, Xperia XZs și super mid-range XA1 (cu un ecran de 5 inci) și XA1 Ultra (cu ecran de 6 inci).

Congresul de Telefonie Mobilă este cea mai mare adunare a industriei de telefonie mobilă, organizată de GSMA, care are loc în Barcelona, în perioada 27 februarie - 2 martie.