Nominalizările la premiile Sindicatului producătorilor americani

„Birdman / Omul Pasăre sau Virtutea nesperată a ignoranţei” şi „Boyhood / 12 ani de copilărie”, două dintre peliculele considerate favorite în cursa pentru trofeele Oscar 2015, au fost nominalizate, luni, alături de o serie de producţii independente, la premiile acordate de Sindicatul producătorilor americani. Printre cele zece pelicule nominalizate la premiile Sindicatului producătorilor americani (PGA) se află şi drama „Nightcrawler / Prădător de noapte”, dar şi povestea obsesiei unui toboşar prezentată în „Whiplash”, ambele filme independente având mari şanse la trofeele Oscar de anul acesta. Două producţii notabile nu au intrat pe lista nominalizărilor PGA, cel de-al doilea film regizat de Angelina Jolie, „Unbroken / De neînvins”, respectiv drama despre drepturile civile „Selma”.

Portretul unui erou al războiului din Irak, pelicula „American Sniper”, regizată de Clint Eastwood, şi producţiile biografice britanice „The Imitation Game / Jocul Codurilor„ şi „The Theory of Everything” au fost, de asemenea, nominalizate la premiile Sindicatului producătorilor americani. Totodată, pe lista nominalizărilor se află thrillerul „Gone Girl / Fata dispărută”, regizat de David Fincher, drama „Foxcatcher”, realizată de Bennett Miller, şi comedia „The Grand Budapest Hotel”, regizată de Wes Anderson.

„Birdman / Omul Pasăre sau Virtutea nesperată a ignoranţei”, regizat de Alejandro González Iñárritu, şi „Boyhood / 12 ani de copilărie” de Richard Linklater, sunt peliculele considerate a avea cele mai multe şanse de a câştiga premii importante în sezonul care începe duminică, cu gala Globul de Aur. La categoria filme de animaţie, Sindicatul producătorilor americani a nominalizat producţiile „Big Hero 6/ Cei 6 super eroi”, „How to Train Your Dragon 2 / Cum să îţi dresezi dragonul 2”, „LEGO Movie / Mare aventură LEGO”, „The Book of Life” şi „The Boxtrolls / Boxtroli”.

Mulţi dintre cei aproximativ 6.700 de membri ai Sindicatului producătorilor americani fac parte şi din Academia de film americană, organizaţia care acordă premiile Oscar, iar preferinţele lor reprezintă un indicator viabil în cursa pentru obţinerea acestor statuete. Astfel, peste 75% din peliculele nominalizate în anii trecuţi de PGA au fost nominalizate ulterior şi la premiile Oscar, iar 17 din ultimii 23 de învingători la trofeele PGA au primit în anii respectivi Oscarul pentru cel mai bun film al anului, aşa cum s-a întâmplat şi în 2014, când lungmetrajul „12 Years a Slave / 12 ani de sclavie”, de Steve McQueen, a fost recompensat de ambele asociaţii. Premiile PGA vor fi decernate pe 24 ianuarie, iar gala Oscar va avea loc pe 22 februarie, la Los Angeles.