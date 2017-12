Nominalizaţi la Zmeura de Aur 2010

Actorii Sandra Bullock, Sarah Jessica Parker, Ben Affleck şi John Travolta se numără printre nominalizaţii celei de-a 30-a ediţii a premiilor Zmeura de Aur, acordate celor mai proaste filme sau prestaţii actoriceşti. Peliculele “Transformers: Răzbunarea celor învinşi” şi “Land of the Lost” au primit, luni, câte şapte nominalizări la Zmeura de Aur, inclusiv la categoria Cel mai prost film al anului 2009. Starurile din aceste două filme, Megan Fox, respectiv Will Ferrell, au fost nominalizate la categoria Cea mai proastă interpretare feminină, respectiv Cea mai proastă interpretare masculină. Celelalte trei pelicule nominalizate la categoria Cel mai prost film al anului 2009 sunt comedia “All About Steve”, cu Sandra Bullock, filmul de acţiune “G.I. Joe: Ascensiunea Cobrei” şi comedia “Old Dogs / Vechi tovarăşi”, cu Robin Williams şi John Travolta.

Sandra Bullock a fost nominalizată la categoria Cea mai proastă interpretare feminină, pentru rolul din comedia “All About Steve”. Totuşi, actriţa americană a primit, luna aceasta, un Glob de Aur pentru rolul din drama “The Blind Side” şi este considerată una dintre favoritele la nominalizările pentru Oscar, ce vor fi anunţate astăzi. Ea ar putea fi prima persoană care câştigă atât o Zmeură de Aur, cât şi un Oscar, în acelaşi weekend, a declarat John Wilson, fondatorul Golden Raspberry Awards, aflate în acest an la cea de-a 30-a ediţie. Câştigătorii vor fi anunţaţi pe 6 martie, cu o seară înainte de gala Oscar, în timpul unei ceremonii care va avea loc la Los Angeles. La categoria Cea mai proastă interpretare feminină, Sandra Bullock şi Megan Fox vor concura cu Miley Cyrus (“Hannah Montana”), Beyonce Knowles (“Obsessed”) şi Sarah Jessica Parker (“Did You Hear About the Morgans? / Ce-o fi cu soţii Morgan?”). La categoria similară masculină vor concura Will Ferrell (“Land of the Lost”), cei trei fraţi din trupa The Jonas Brothers (“Jonas Brothers: The 3-D Concert Experience”), Steve Martin (“Pantera roz 2”), Eddie Murphy (“Imagine That”) şi John Travolta (“Old Dogs / Vechi tovarăşi”).

Membrii fundaţiei Zmeura de Aur au posibilitatea să aleagă cu această ocazie şi cele mai proaste filme sau prestaţii actoriceşti ale deceniului. La categoria Cel mai prost film al deceniului vor concura “Battlefield Earth”, cu John Travolta, “Freddy Got Fingered / Freddy încurcă-lume”, cu Tom Green, “Gigli”, cu Ben Affleck şi Jennifer Lopez, “I Know Who Killed Me / Ştiu cine m-a ucis”, cu Lindsay Lohan şi “Swept Away / Naufragiaţi”, cu Madonna. Ben Affleck şi John Travolta vor concura şi ei la categoria Cea mai proastă interpretare a deceniului, alături de Eddie Murphy, Mike Myers şi Rob Schneider. Lindsay Lohan, Jennifer Lopez şi Madonna sunt nominalizate la categoria Cea mai proastă interpretare feminină a deceniului, alături de Mariah Carey şi Paris Hilton. Robert Pattinson a fost nominalizat la categoria Cel mai prost rol secundar, pentru prestaţia lui din “Saga Amurg: Lună Nouă”, iar partenera lui de platou, Kristen Stewart, concurează la categoria Cel mai prost cuplu de pe ecran, fiind nominalizată atât alături de Pattinson, cât şi alături de Taylor Lautner.

Premiile Zmeura de Aur au fost create în 1980, de John Wilson, un cinefil împătimit. Câştigătorii - decişi în urma voturilor celor 687 de membri ai Fundaţiei Zmeura de Aur - primesc un trofeu care valorează câţiva dolari, format dintr-o zmeură aurie, pusă pe o peliculă de 8 mm ciopârţită.