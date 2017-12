Noutăți cinematografice

Cântăreaţa şi actriţa Jennifer Lopez va interpreta rolul principal în serialul poliţist ”Shades of Blue”, a cărui producţie va începe în 2015, au anunţat reprezentanţi ai televiziunii americane NBC, care au comandat 13 episoade din acest serial a cărui producţie va începe în 2015, urmând va debuta în sezonul 2015-2016 al televiziunii. Noul serial va fi produs de Jennifer Lopez şi Ryan Seacrest, colegul ei de la „American Idol“. ”Scenariul este atât de puternic şi ambiţios - de abia aşteptăm să o vedem pe Jennifer în acest rol remarcabil”, a declarat Ryan Seacrest. Totodată, reprezentanţii NBC şi-au exprimat entuziasmul privind includerea cântăreţei Jennifer Lopez în echipa de producţie a acestui serial. Serialul ”Shades of Blue” se concentrează pe Harlee McCord, interpretată de Jennifer Lopez, o mamă singură devenită un poliţist corupt. Aceasta este recrutată de departamentul anticorupţie al FBI pentru a lucra sub acoperire şi pentru a se reabilita.

Celebra idilă dintre doi actori de legendă ai Hollywoodului, Katharine Hepburn şi Spencer Tracy, va reprezenta subiectul central al unui nou film produs la Hollywood. David Rambo, scenaristul serialelor ”CSI” şi ”Revolution”, lucrează deja cu producătorii de la Permut Presentations şi Reunion Pictures pentru a scrie scenariul acestui proiect cinematografic, intitulat ”Tracy and Hepburn”. Filmul va relata felul în care a evoluat relaţia de iubire dintre cele două vedete, din momentul în care s-au cunoscut, la filmările pentru ”Woman of the Year / Disputa”, un film produs de studiourile MGM în 1942, şi până la moartea lui Spencer Tracy, în 1967.

Katharine Hepburn şi Spencer Tracy au format un cuplu vreme de 26 de ani. Spencer Tracy a murit la scurt timp după încheierea ultimului film în care au jucat împreună, ”Guess Who's Coming to Dinner / Ghici cine vine la cină” în 1967. Spencer Tracy era căsătorit cu actriţa Louise Treadwell, cu care avea doi copii şi de care nu a divorţat niciodată, fiind un catolic practicant. Katharine Hepburn şi Spencer Tracy au apărut împreună în nouă filme. Katharine Hepburn a murit în 2003, la vârsta de 96 de ani. Cuplul a fost de mai multe ori portretizat pe marele ecran. În filmul ”The Aviator / Aviatorul”, regizat în 2004 de Martin Scorsese, Kevin O'Rourke l-a jucat pe Spencer Tracy, iar Cate Blanchett a interpretat-o pe Katharine Hepburn, rol pentru care a fost recompensată cu premiul Oscar.

Actriţa americană Meryl Streep, care în 2011 a interpretat-o într-un mod strălucit pe Margaret Thatcher, va juca rolul unei alte femei celebre din Marea Britanie, Emeline Pankhurst, într-un film despre Mişcarea Sufragetelor. Meryl Streep, care a câştigat premiul Oscar pentru portretizarea lui Margaret Thatcher pe marele ecran, va interpreta rolul activistei politice în filmul ”Suffragette”. Filmările pentru acest proiect, care le mai are în distribuţie pe Carey Mulligan şi Helena Bonham Carter, vor debuta săptămâna viitoare, în Marea Britanie. Carey Mulligan va juca rolul unei tinere feministe care devine frustrată şi, în cele din urmă, violentă din cauza protestelor paşnice ale Mişcării Sufragetelor. Abi Morgan a scris scenariul filmului, care va fi regizat de Sarah Gavron. Mişcarea Sufragetelor, înfiinţată în 1876, a reprezentat o mişcare de emancipare a femeilor din Anglia de la începutul secolului al XX-lea, al cărei scop a fost obţinerea drepturilor politice pentru femei, în principal a dreptului de vot. Acţiunile acestei organizaţii, considerate foarte îndrăzneţe în acea epocă, au dat rezultate abia în 1918, odată cu obţinerea dreptului de vot pentru femeile în vârstă de peste 30 de ani. Vârsta legală de votare a fost adusă la acelaşi nivel cu cea a bărbaţilor abia în anul 1928. Una dintre persoanele marcante ale acestei mişcări a fost Emmeline Pankhurst.