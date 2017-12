Noutăţi cinematografice

Tom Hanks ar putea juca în lungmetrajul ”Sleeping Dogs”, primul film regizat de Kathryn Bigelow după mult premiatul ”The Hurt Locker”. La acest proiect, care aparţine studiourilor Paramount Pictures, cunoscut în trecut sub titlul ”Triple Frontier”, Kathryn Bigelow va colabora din nou cu Mark Boal, scenaristul dramei ”The Hurt Locker”. Acţiunea se petrece într-o zonă din America de Sud, la graniţa dintre Paraguay, Argentina şi Brazilia, controloată de forţe ale crimei organizate. Filmul prezintă poveştile a cinci bărbaţi de vârste diferite, ce trăiesc şi lucrează în acea zonă. Acest proiect cinematografic a devenit una dintre priorităţile studiourilor Paramount, în special după surprinzătoarea victorie a filmului ”The Hurt Locker” la gala premiilor Oscar din acest an, unde a fost recompensat cu şase trofee, inclusiv la categoriile Cel mai bun film şi Cel mai bun regizor. Presa americană de specialitate a vehiculat, în ultimele luni, numele unor actori de renume, despre care s-a spus că urmează să deţină rolurile principale: Leonardo DiCaprio, Christian Bale, Sean Penn sau Jeremy Renner.

Zach Snyder a fost desemnat să regizeze următorul film din franciza ”Superman”, produs de Christopher Nolan, cu ajutorul Warner Bros. şi Legendary Pictures. Pe lista regizorilor avuţi în vedere pentru acest proiect s-au aflat, în ultimele luni, Darren Aronofsky, Ben Affleck, Matt Reeves şi Tony Scott. Chiar şi numele renumitului Robert Zemeckis, considerat o adevărată legendă la Hollywood, care în ultimii ani a preferat să se implice doar în producţii de animaţie, a fost reamintit de revistele americane de profil ca posibil candidat. Noul film din această franciză reprezintă una dintre priorităţile studiourilor Warner Bros., nu doar datorită beneficiilor pe care o astfel de pelicule le-ar aduce, ci din cauza faptului că filmul va trebui produs neapărat înainte de 2011, altfel, studiourile vor pierde anumite drepturi de autor acordate de moştenitorii creatorilor francizei, Joe Shuster şi Jerry Seigel. Christopher Nolan, regizorul care a reuşit să revitalizeze franciza ”Batman” prin două lungmetraje ce s-au bucurat de mare succes de casă, ”Batman Begins” din 2005 şi ”The Dark Knight” din 2008, s-a asociat cu David Goyer pentru a revitaliza şi franciza ”Superman”. În ciuda faptului că a avut încasări de 200 de milioane de dolari în America de Nord, cel mai recent film din această franciză, intitulat ”Superman Returns” din 2006, a fost considerat o mare dezamăgire.

Cel de-al patrulea film din franciza “Mission Impossible / Misiune: Imposibilă”, în care Tom Cruise va juca din nou rolul superspionului Ethan Hunt, va fi turnat parţial în Dubai. Centru turistic şi financiar important din Golful Persic, Dubaiul începe să iasă treptat din recesiune, după criza cauzată de prăbuşirea pieţei imobiliare. Recesiunea din ultimii doi ani a cauzat anularea multor proiecte culturale în valoare de zeci de milioane de dolari şi suprimarea câtorva mii de locuri de muncă. Dubai are ambiţia de a deveni şi un pol cinematografic important în regiune, lansând, cu ajutorul unei intense campanii de presă, un festival de film în anul 2004 şi atrăgând o serie de proiecte cinematografice internaţionale importante, care vor fi turnate în regiune, prin intermediul companiei Dubai Studio City. Al patrulea film din franciza “Mission Impossible / Misiune: Imposibilă” va fi regizat de Brad Bird, cunoscut pentru regia lungmetrajului SF “The Incredibles / Incredibilii” în 2004, ce a avut încasări de peste 261 de milioane de dolari şi pentru mult premiatul “Ratatouille”, care a primit Oscarul pentru cel mai bun film de animaţie în 2007. Din distribuţie fac parte Tom Cruise şi Jeremy Renner, iar Paramount Pictures intenţionează să-l lanseze în decembrie 2011.

James Franco a achiziţionat drepturile de ecranizare a volumului de memorii “The Adderall Diaries: A Memoir of Moods, Masochism and Murder” scris de Stephen Elliot. Actorul american va fi regizor, scenarist şi posibil protagonist, urmând să devină şi producătorul acestei pelicule, prin intermediul companiei sale Rabbit Bandini. Stephen Elliot îşi începe acest roman susţinând că este posibil ca tatăl său să fi ucis un bărbat. Din acel punct, autorul îşi povesteşte copilăria dificilă şi adolescenţa turbulentă, marcată de un comportament deviant, precum dependenţa lui de alcool şi droguri şi preferinţa pentru relaţiile sexuale de tip sado-masochist. Volumul a fost publicat în SUA de editura Graywolf Press, în septembrie 2009. James Franco poate fi văzut în această toamnă pe marile ecrane, în lungmetrajul “127 Hours”, cel mai recent film regizat de Danny Boyle, în care personajul interpretat de actorul american, imobilizat sub o stâncă într-un canion, îşi amputează o mână cu ajutorul unui briceag. Filmul este inspirat din povestea reală a alpinistului Aron Ralston, al cărui braţ drept a fost prins într-un canion din statul Utah, în urma prăbuşirii unei stânci.

Actorul canadian Christopher Plummer va interpreta rolul patriarhului unei familii al cărei trecut ascunde secrete întunecate, în remake-ul hollywoodian al filmului “The Girl with the Dragon Tattoo”. Produs de studiourile Columbia Pictures, filmul este turnat în Suedia, fiind regizat de David Fincher. Actorul britanic Daniel Craig, interpretul agentului 007 în cele mai recente două filme din franciza “James Bond”, interpretează, în acest film, rolul unui jurnalist care face echipă cu o tânără tatuată şi ingenioasă, interpretată de Rooney Mara. Cei doi sunt angajaţi de un industriaş bogat, Henrik Vanger, interpretat de Christopher Plummer, pentru a rezolva misterul unei crime vechi de 40 de ani, însă acest caz scoate la lumină o întreagă ţesătură de intrigi şi corupţie. Rooney Mara şi Daniel Craig vor juca şi în cele două continuări americane ale acestui film, intitulate “The Girl who Played with Fire” şi “The Girl who Kicked the Hornet\'s Nest”. Primul dintre lungmetraje va fi lansat pe marile ecrane în decembrie 2011. Seria “Millennium”, scrisă de Stieg Larsson, este o trilogie despre corupţie, jurnalism şi lumea financiară.

Actriţa britanică Emma Thompson se află în negocieri avansate pentru a juca în cel de-al treilea film din franciza “Men in Black / Bărbaţii în negru”, produs de Sony Pictures. Will Smith şi Tommy Lee Jones vor relua rolurile Agent Jay şi Agent Kay, iar actorul Josh Brolin a anunţat recent că s-a alăturat distribuţiei acestui film, urmând să interpreteze o versiune mai tânără a personajului jucat de Jones. În a treia serie, personajul Agent Jay interpretat de Will Smith se va întoarce în anii \'60, pentru a lupta împotriva extratereştrilor, făcând echipă cu personajul interpretat de Josh Brolin. Jermaine Clement se află în negocieri avansate pentru a interpreta rolul personajului negativ în această comedie cu extratereştri. La rândul său, Emma Thompson are toate şansele să devină personajul Agent Oh, un agent din echipa Men in Black din anii \'60. Filmul va fi regizat de Barry Sonnenfeld, pe baza unui scenariu scris de David Keopp şi va fi lansat pe 25 mai 2012.

Şi actriţele Julia Roberts şi Meryl Streep se află în negocieri avansate pentru a juca împreună în adaptarea cinematografică a piesei de teatru “August: Osage County” de Tracy Letts, ce a primit în 2008 atât premiul Pulitzer, cât şi premiul Tony. John Wells, producătorul serialului de televiziune “ER / Spitalul de Urgenţă”, va regiza acest proiect cinematografic, pe baza unui scenariu adaptat de Tracy Letts. Filmările vor debuta în vara anului viitor, iar filmul va fi produs de Weinstein Co.. Drama prezintă durerile din trecut şi conflictele din prezent în cadrul unei familii americane, după moartea capului acestei familii. Meryl Streep joacă rolul văduvei, o femeie dependentă de medicamente, iar Julia Roberts va fi fiica cea mare, care tocmai a aflat că soţul ei a avut o aventură cu una dintre studentele sale. John Wells îşi va face debutul regizoral pe 22 octombrie, odată cu lansarea filmului “The Company Men”.

Un alt cuplu impresionat de actori, format din Tom Cruise şi Jack Nicholson, care au jucat împreună în lungmetrajul ”A Few Good Men / Oameni de onoare” în 1992, ar putea fi din nou colegi de distribuţie, de această dată în comedia ”El Presidente”. Tom Cruise ar fi semnat deja pentru acest rol, iar Jack Nicholson se află în negocieri avansate cu producătorii. Comedia spune povestea unui agent al serviciilor secrete americane, dedicat profesiei sale, interpretat de Tom Cruise şi care primeşte misiunea de a-l supraveghea pe un fost preşedinte al SUA, acest rol urmând să fie interpretat de Jack Nicholson. Misiunea agentului american este destul de plictisitoare, până în ziua în care clientul său primeşte ameninţări cu moartea, iar cei doi protagonişti sunt obligaţi să părăsească în mare grabă reşedinţa fostului preşedinte american, pentru a-şi salva vieţile. Filmul, produs de studiourile Warner Bros., va fi realizat pe baza unui scenariu scris de Dan Goor.

Nu în ultimul rând, un film ce va avea în centru trupa Beach Boys, fără a fi însă unul biografic, va fi produs de 20th Century Fox, printre cei implicaţi în proiect numărându-se şi unul dintre toboşarii de turneu ai trupei. Filmul va fi produs de Craig Zadan şi Neil Meron, echipa din spatele producţiei cinematografice “Hairspray / Intrigi de culise”, alături de John Stamos, care a fost toboşar în turneele Beach Boys şi a apărut în videoclipul piesei “Kokomo”. Scenariul va fi semnat de Susannah Grant, care a mai lucrat cu producătorii Zadan şi Meron la cel mai recent film al acestora, “Footloose”, ce va fi lansat anul viitor, precum şi la “Burlesque”, care va intra în cinematografe la sfârşitul acestui an şi în care joacă Christina Aguilera şi Cher. Filmul va avea o abordare similară cu “Mamma Mia!”, peliculă în care, pe baza muzicii ABBA, a fost construită o poveste cu personaje fictive.