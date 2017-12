Noutăţi cinematografice

Actorul american Matt Damon va interpreta rolul senatorului Robert F. Kennedy, fratele fostului preşedinte american John F. Kennedy, într-un film inspirat din viaţa acestui politician. Astfel, Matt Damon va călca pe urmele starurilor Martin Sheen şi Casey Affleck, care au adus şi ei pe marele ecran destinul tragic al senatorului provenind din această familie americană celebră. Robert F. Kennedy a fost asasinat în 1968, la cinci ani după ce fratele său, preşedintele John F. Kennedy a fost împuşcat mortal în Dallas, în statul Texas. Robert Kennedy a fost interpretat anterior de Martin Sheen, în filmul de televiziune „The Missiles of October” în 1974, de Casey Affleck în „The Kennedys of Massachussets” şi, mai recent, de Dave Fraunces în filmul „Bobby” în 2006. Noul proiect cinematografic, al cărui titlu nu a fost deocamdată ales, va fi regizat de Gary Ross, care a semnat regia lungmetrajelor „Seabiscuit / Cursa Secolului” din 2003 şi „The Tale of Despereaux / Povestea lui Despereaux” din 2008. Scenariul va avea la bază biografia „His Life”, scrisă de Evan Thomas, însă Matt Damon va semna contractul numai dacă va fi de acord cu varianta finală a scenariului.

Şi Mickey Rourke negociază cu producătorii de la Hollywood pentru a interpreta rolul tatălui lui Conan, personajul principal din franciza SF cu acelaşi nume care l-a făcut pe Arnold Schwarzenegger să devină un star. Produs de studiourile Lionsgate, filmul va prezenta povestea luptătorului barbar Conan, interpretat de Jason Momoa, care porneşte la luptă pentru a răzbuna masacrarea tribului din care a făcut parte şi moartea tatălui său, Corin. Filmările vor debuta în Bulgaria în luna martie. Regizorul peliculei este Marcus Nispel, cunoscut pentru regia filmului „Fridaz 13 / Vineri 13”. Mickey Rourke a profitat din plin de pe urma nominalizării sale la Oscar în 2009 pentru rolul din „The Wrestler / Luptătorul”, precum John Travolta după nominalizarea primită pentru prestaţia lui din „Pulp Fiction”. Mickey Rouke a jucat după acel rol în multe filme, aparţinând unor genuri diferite, pendulând între registrul elitist cu „Passion Play” cu Bill Murray şi Megan Fox, la cel mai puţin intelectual cu „The Expendables”, în care s-a alăturat unei distribuţii de staruri din filmele de acţiune din anii \'80 ajungând şi pe afişul unor filme cu mare succes comercial ca „Iron Man 2”.

Nu în ultimul rând, actorul britanic Anthony Hopkins va interpreta rolul unui preot care se luptă cu forţele demonice în filmul „The Rite”, un thriller SF bazat pe un fapt real. Acest proiect, realizat de New Line Cinema, prezintă povestea unui tânăr american deziluzionat, student la seminarul teologic, care decide să urmeze un curs de exorcizare la Vatican şi care îşi regăseşte credinţa în urma unor întâlniri cu forţele demonice. Anthony Hopkins va interpreta rolul unui preot expert în ritualul exorcizării, ale cărui metode nu respectă întotdeauna tradiţiile. Mikael Hafstrom va regiza acest proiect cinematografic, pe baza unui scenariu inspirat dintr-un roman scris de Matt Baglio. Anthony Hopkins pare să prefere în ultima perioadă rolurile din acele filme în care se luptă cu forţe supranaturale. Actorul poate fi văzut în recent lansatul „The Wolfman / Omul-lup”, în care vânează un vârcolac, şi urmează să participe la filmările pentru lungmetrajul „Thor”, versiunea filmată de Kenneth Branagh a unei cărţi de benzi desenate Marvel, inspirată din mitologia scandinavă, în care va interpreta rolul lui Odin, conducătorul din Asgard.

Şin actorii Nicolas Cage şi Ryan Reynolds vor deţine rolurile principale într-o comedie despre oamenii cavernelor, intitulată „The Croods” şi produsă de DreamWorks Animation. Filmul prezintă povestea unui patriarh preistoric, interpretat de Nicolas Cage, care are de înfruntat îndrăzneala unui tânăr cu viziuni progresiste, interpretat de Ryan Reynolds. Scenariul şi regia filmului vor fi asigurate de Kirk DeMicco şi Chris Sanders. Filmul va fi lansat pe 30 martie 2012, în format 3D.