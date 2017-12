Noutăţi cinematografice

Actriţele Lupita Nyong'o şi Scarlett Johansson sunt în negocieri pentru a juca în ecranizarea volumului ”Cartea junglei”, produsă de studiourile Disney şi regizată de Jon Favreau. Lupita Nyong'o se află în faza finală a negocierilor pentru a fi distribuită în rolul lupoaicei Rakcha, ce îl adoptă pe Mowgli, în această ecranizare a cunoscutei cărţi pentru copii scrise de Rudyard Kipling. Filmul este conceput ca un proiect hibrid între live-action şi imagini generate pe computer. Totodată, Scarlett Johansson se află într-un stadiu preliminar al negocierilor pentru a asigura vocea personajului Kaa, pitonul care hipnotizează celelalte animale, iar apoi le mănâncă. Pitonul Kaa este al doilea personaj negativ ca importanţă din film, după tigru, a cărui voce va fi asigurată de actorul Idris Elba, colegul de distribuţie al Lupitei Nyong'o în filmul ”12 Years A Slave / 12 ani de sclavie”, semnat de Steve McQueen. Rolul lui Mowgli nu a fost încă atribuit.

Scenariul pentru această ecranizare a ”Cărţii junglei” a fost scris de Justin Marks, iar Jon Favreau va fi şi producător, alături de Brigham Taylor. Lansarea filmului este prevăzută pentru 9 octombrie 2015. Această adaptare cinematografică va concura cu alt proiect similar, o ecranizare live-action a ”Cărţii junglei” produsă de studiourile Warner Bros., ce va fi regizată de actorul Andy Serkis, interpretul personajului Gollum din francizele ”Lord of the Rings / Stăpânul inelelor” şi ”The Hobbit / Hobbitul”. De asemenea, regizorul Ron Howard, care în prezent lucrează la adaptarea pentru marele ecran a celui mai recent roman al lui Dan Brown, ”Inferno”, şi-a anunţat intenţia de a regiza şi produce pentru compania Warner Bros. o nouă ecranizare a celebrului volum pentru copii.

Jessica Chastain va interpreta rolul actriţei Marilyn Monroe în filmul ”Blonde”, regizat de Andrew Dominik şi inspirat dintr-o autobiografie fictivă a vedetei hollywoodiene. Actriţa americană o va înlocui pe Naomi Watts în acest film biografic, o adaptare după cartea scrisă în 2000 de Joyce Carol Oates. Astfel, Jessica Chastain se va alătura actriţelor care au interpretat-o pe Marilyn Monroe: Michelle Williams în ”My Week With Marilyn / O săptămână cu Marilyn”, Mira Sorvino şi Ashley Judd în ”Norma Jean & Marilyn / Norma Jean si Marilyn” şi Susan Griffiths în ”Marilyn & Me”. De asemenea, actriţa australiană Poppy Montgomery a interpretat-o pe Marilyn Monroe într-o miniserie TV lansată în 2001 şi având la bază volumul ”Blonde”.

Tom Hanks ar putea colabora pentru a patra oară cu Steven Spielberg, cu ocazia filmărilor pentru un thriller cu o acţiune plasată în perioada Războiului Rece, ce ar putea fi regizat de celebrul cineast hollywoodian. Noul proiect al studiourilor DreamWorks, deocamdată fără titlu, va fi produs de Steven Spielberg, care analizează în această perioadă posibilitatea de a regiza filmul, potrivit revistei ”Variety”. Tom Hanks şi Steven Spielberg au colaborat anterior la filmele ”Saving Private Ryan / Salvaţi soldatul Ryan” în 1998, ”Catch Me if You Can / Prinde-mă! Dacă poţi!” în 2002 şi ”The Terminal / Terminalul” în 2004. Noul proiect va relata viaţa avocatului american James Donovan, care a fost racolat de CIA în timpul Războiului Rece. Tom Hanks îl va interpreta pe James Donovan, desemnat să negocieze eliberarea unui pilot american al cărui avion a fost doborât în fosta Uniune Sovietică. Deşi DreamWorks nu a confirmat deocamdată, acesta este unul dintre proiectele regizorale avute în vedere de Steven Spielberg, care este deja producător al filmului, alături de Marc Platt. Alte proiecte aflate pe agenda de lucru a cineastului american sunt thrillerul SF ”Robocalypse” şi drama istorică ”Montezuma”.

Actorul american Leonardo DiCaprio ar putea să îl interpreteze pe Steve Jobs într-un film biografic dedicat cofondatorului companiei Apple, ce ar putea fi regizat de Danny Boyle. Dacă va semna contractul, starul hollywoodian, de 39 de ani, va lucra din nou cu Danny Boyle, care, potrivit ”The Hollywood Reporter”, se află în negocieri avansate pentru a regiza acest proiect cinematografic. Leonardo DiCaprio şi Danny Boyle au colaborat cel mai recent în anul 2000, la thrillerul ”The Beach / Plaja”. Produs de Sony Pictures, filmul va avea la bază un scenariu scris de Aaron Sorkin, pe baza unei biografii de Walter Isaacson. Danny Boyle l-a înlocuit pe David Fincher în calitate de regizor al filmului, după ce acesta ceruse un onorariu exorbitant şi dorea să deţină control complet asupra campaniei de promovare a filmului. David Fincher îl dorea pe Christian Bale în rolul lui Steve Jobs. Un alt film dedicat lui Steve Jobs, intitulat ”Jobs”, l-a avut în rolul principal pe Ashton Kutcher. Lansat în 2013, acest lungmetraj a dezamăgit la box office.

Leonardo DiCaprio va mai juca în thrillerul ”The Revenant”, ale cărui filmări vor începe în septembrie. Acest proiect va fi regizat de Alejandro Gonzalez Inarritu şi va marca revenirea actorului american pe platourile de filmare după o pauză de mai multe luni.