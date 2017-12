Noutăţi cinematografice

Actorul Brad Pitt va interpreta rolul generalului Stanley McChrystal, fost comandant al trupelor internaţionale şi al contingentului militar al SUA în Afganistan, în filmul ”The Operators”, ale cărui scenariu şi regie vor fi semnate de David Michôd. Filmul va fi produs de Plan B, compania lui Brad Pitt, în colaborare cu New Regency şi RatPac Entertainment, condusă de Brett Ratner. Lungmetrajul, inspirat din fapte reale, se bazează pe cartea ziaristului Michael Hastings, intitulată ”The Operators: The Wild and Terrifying Inside Story of America's War in Afghanistan”, publicată în 2012. Acest volum a fost scris pornind de la articolul despre ”The Runaway General”, publicat de Michael Hastings în revista ”The Rolling Stone”. Michael Hastings a dezvăluit faptul că Stanley McChrystal a criticat modul în care preşedintele Obama şi consilierii săi, precum şi oficialii administraţiei de la Washington s-au ocupat de chestiunea războiului din Afganistan. După publicarea articolului, preşedintele Obama l-a rechemat pe generalul McChrystal în SUA şi a avut o întâlnire privată cu acesta, în urma căreia generalul şi-a depus demisia. ”Comportamentul generalului descris în articolul recent publicat nu întruneşte standardele care ar trebui îndeplinite de un comandant. Acesta subminează controlul civil al forţelor militare, care constituie fundamentul sistemului nostru democratic”, a declarat Barack Obama, în momentul în care a anunţat demisia lui Stanley McChrystal. Cel mai recent proiect la care au colaborat studiourile de producţie Plan B şi New Regency a fost drama istorică ”12 Years a Slave / 12 ani de sclavie”, în regia lui Steve McQueen, distinsă cu premiul Oscar pentru cel mai bun film.

Al 24-lea film din franciza ”Bond”, care va fi lansat pe marile ecrane pe 23 octombrie 2015, o va avea în distribuţie pe actriţa spaniolă Penelope Cruz, potrivit unui anunţ dat publicităţii de reprezentanţii studiourilor Sony. Producătorii au confirmat că noul film, al cărui titlu nu a fost deocamdată ales, va fi regizat tot de Sam Mendes, cineastul care a asigurat regia celui mai recent lungmetraj din serie, ”Skyfall / 007: Coordonata Skyfall”, lansat în 2012. Distribuţia peliculei este pe cale să se contureze în aceste zile. În afară de Daniel Craig, despre care se ştia deja că va interpreta din nou rolul agentului 007, actriţa Penelope Cruz a fost confirmată în calitate de Bond Girl. În urmă cu doi ani, soţul ei, Javier Bardem, a jucat unul dintre rolurile principale din ”Skyfall / 007: Coordonata Skyfall”, interpretându-l pe Raoul Silva, un fost spion devenit un geniu al crimei, hotărât să se răzbune pe personajul ”M”. Ralph Fiennes şi Naomie Harris fac şi ei parte din distribuţia noului film. Dacă zvonurile se vor dovedi adevărate, atunci Penelope Cruz va deveni cea mai în vârstă Bond Girl din istoria francizei şi va prelua acest titlu de la actriţa britanică Honor Blackman, care avea 39 de ani atunci când a interpretat personajul Pussy Galore din filmul ”Goldfinger” din 1962.

În ceea ce priveşte personajul negativ din ”Bond 24”, presa internaţională nu mai vorbeşte despre John Travolta, ci de actorul de culoare Chiwetel Ejiofor, protagonistul dramei istorice ”12 Years a Slave / 12 ani de sclavie”. Potrivit scenaristului John Logan, ”Bond 24” nu va fi o continuare a lungmetrajului ”Skyfall”, dar va avea numeroase legături cu acel film. În schimb, scenariul va fi inspirat, ca de obicei, din romanele lui Ian Fleming, creatorul personajului James Bond. Filmările vor debuta în octombrie 2014.

După ce ”Skyfall” a obţinut încasări de peste un miliard de dolari pe plan mondial, devenind nu doar cel mai profitabil film din serie, ci şi pelicula cu cele mai mari încasări din istoria cinematografiei britanice, fanii acestei francize şi-au dorit foarte mult ca parteneriatul profesional dintre Sam Mendes şi Daniel Craig să continue şi să se concretizeze într-un nou lungmetraj.

Actriţa Charlize Theron, care are o relaţie cu Sean Penn de la sfârşitul anului 2013, va juca în filmul ”The Last Face”, care va fi regizat de actorul american. Filmul urmează să fie turnat în Africa, iar membrii distribuţiei şi echipa de filmare se vor îndrepta spre locaţiile de filmare imediat ce vor primi undă verde din partea companiei de producţie River Road, fondată de Bill Pohland. Charlize Theron va interpreta rolul unui medic ce participă la o acţiune umanitară în Africa şi se confruntă cu violenţele generate de un conflict politic în regiune. Filmul se va concentra însă pe povestea de dragoste dintre personajul interpretat de Charlize Theron şi un alt medic, jucat de actorul spaniol Javier Bardem. ”Povestea filmului este despre deciziile morale greu de luat în timpul unor frământări provocate de războiul civil”, potrivit site-ului deadline.com. Din distribuţia filmului mai face parte actriţa franceză Adele Exarchopoulos, cunoscută pentru prestaţia din ”La vie d'Adèle”, de Abdellatif Kechiche, care va interpreta rolul unei jurnaliste.

Serialul TV de mare succes ”Game of Thrones / Urzeala tronurilor” va avea două noi sezoane, al cincilea şi al şaselea, a anunţat canalul HBO. Realizată după seria de romane ”A Song of Ice and Fire” a americanului George R.R. Martin, saga ”Game of Thrones”, filmată cu o bogăţie de mijloace puţin obişnuită la televiziune, prezintă lupta necruţătoare a câtorva mari familii pentru cucerirea ”Regatului celor șapte coroane”, pe continente imaginare, într-o perioadă inspirată din Evul Mediu. Primul episod din sezonul al patrulea, difuzat duminică, a fost vizionat de 6,6 milioane de telespectatori, cea mai bună audienţă înregistrată de HBO de la ultimul episod din ”The Sopranos / Clanul Soprano”, urmărit în 2007 de 11,9 milioane de telespectatori. Serialul ”Game of Thrones / Urzeala tronurilor” a făcut şi prima victimă: primul episod din sezonul 7 al producţiei ”Mad Men / Nebunii de pe Wall Street”, care a început peste Ocean tot duminică, a avut o audienţă medie de numai 2,3 milioane de spectatori.