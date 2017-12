"Nu e imposibil să producem surpriza" - a declarat antrenorul Momcilo Vukotic

Mai este o singură zi pînă la partida retur dintre Farul şi Auxerre, una dintre cele 11 finale ale Cupei UEFA-Intertoto. Fără îndoială, francezii pornesc cu prima şansă după victoria de săptămîna trecută din manşa tur, scor 4-1, însă "rechinii" speră într-o spectaculoasă răsturnare a situaţiei. Dacă Farul bate în premieră la porţile Europei, Auxerre este o abonată a cupelor europene şi are de partea sa şi atuul meciurilor internaţionale. Chiar dacă toate premisele anunţă o calificare fără probleme pentru trupa lui Jean Fernandez, constănţenii nu au renunţat la ideea calificării, în premieră, în Cupa UEFA. "E dificil să vorbim despre calificare, însă nu e imposibil să creezi surpriza. Nu trebuie să repetăm greşelile din Franţa, iar şansele de poartă de care vom beneficia trebuie fructificate. Vreau să facem un meci bun şi să obţinem măcar o victorie, chiar dacă nu ne vom califica. Meciul de sîmbătă ne va arăta unde ne aflăm înaintea startului campionatului Diviziei A", a declarat, ieri, antrenorul Momcilo Vukotic în cadrul unei conferinţe de presă. Tehnicianul "rechinilor" a explicat şi absenţa de la Auxerre a "căpitanului" Ion Barbu: "Aşa am gîndit meciul. Am apelat la Gheară pentru că împotriva lui Auxerre aveam nevoie de jucători mai rapizi". Vukotic a mai spus că săptămîna viitoare va anunţa numele căpitanului de echipă pentru sezonul următor.

Lungu şi Guriţă şi-au prelungit contractele

Florin Lungu avea contract cu FC Farul pînă în 2007, însă în această vară avea programată renegocierea acestuia. De la reluarea pregătirilor, oficialii grupării constănţene au întîrziat parafarea unui nou angajament cu Lungu, lucru care s-a întîmplat abia ieri. Mijlocaşul crescut de Farul a semnat un nou contract cu formaţia constănţeană, scadent în 2008. De asemenea, Mihai Guriţă şi-a prelungit cu încă trei ani înţelegerea cu FC Farul.

Intrarea este liberă la meciul Farul - Auxerre

Pentru că fotbaliştii Farului au nevoie de public mai mult ca oricînd, conducerea executivă a formaţiei constănţene a hotărît ca intrarea să fie liberă în returul cu Auxerre, programat sîmbătă, de la ora 19.00, pe stadionul "Farul". Pentru ca lumea să vină în număr mare la stadion, galeria Farului organizează, astăzi (ora 19.30), un marş prin oraş pentru a atrage lumea la stadion. Incitaţi de gesturile obscene ale lui Daniel Niculae de la Auxerre, suporterii constănţeni au anunţat că ex-rapidistul va fi primit cu ostilitate. Formaţia franceză îşi anunţase sosirea la Constanţa aseară, în jurul orei 22.00.