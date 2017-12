Nu scăpăm de ploi

Vremea urâtă continuă să ne dea bătăi de cap. Constanța, alături de alte județe din mai bine de jumătate de țară, rămâne până miercuri, 4 mai, la ora 21.00, sub atenționare de cod galben de ploi importante cantitativ și intensificări ale vântului. Reamintim că, atât timp cât codul galben de vreme rea se află în vigoare, în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, jumătatea de sud a Moldovei şi zona Carpaţilor Meridionali şi Orientali, pe arii extinse vor fi ploi, temporar mai intense, astfel că se vor cumula local cantităţi de apă de peste 20 - 30 l/mp şi izolat peste 50 l/mp. La altitudini mai mari de 1.700 m, în special în Carpaţii Meridionali, precipitaţiile vor fi sub formă de ninsoare. În zonele atenţionate, temporar vântul va avea intensificări cu viteze de 55 - 65 km/h, iar la munte rafalele vor depăşi 70 km/h. În sudul, sud-estul şi centrul ţării, valorile termice diurne vor caracteriza o vreme rece pentru această perioadă din an. Specialiștii au anunțat că în prima săptămână din luna mai, în Dobrogea, temperaturile se vor situa în general sub normele climatologice, iar termometrele nu vor arăta în această săptămână mai mult de 15 - 18 grade Celsius. Abia de vineri, 6 mai, vremea va începe treptat să se încălzească.