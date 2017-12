Nu toţi producătorii de energie regenerabilă vor face faţă cererii pieţei

Unităţile de producţie a electricităţii din surse regenerabile \"sunt prea multe\" şi nu vor funcţiona toate, dar \"la limită\" ar putea elimina de pe piaţă centralele termice, potrivit companiei de stat Transelectrica. \"Nu vor funcţiona toţi pentru că sunt prea mulţi, dar în 15 ani va creşte consumul sau vor fi puse în funcţiune investiţii noi, capabile să stocheze energia (centrale cu pompaj, baterii de acumulatoare, etc.), şi se vor construi magistrale de reţele de trasport care vor permite comercializarea unor cantităţi mari între sudul, estul, vestul şi nordul continentului, în funcţie de zona în care bate vântul (va fi o piaţă unică de energie). Numai dacă ai o putere instalată mare poţi să produci energie multă, dar, evident, nu este suficient şi mai trebuie şi bani pentru alte investiţii\", a arătat, într-un comunicat, Transelectrica. În 2012, capacităţile de producţie a electricităţii care beneficiază de sistemul de certificate verzi, fiind considerate producătoare de energie regenerabilă, cumulează o putere instalată totală de 1.919 MW, reprezentând 8,7% din totalul unităţilor la nivel naţional, de 22.000 MW. Unităţile care primesc în acest an certificate verzi sunt parcuri eoliene de 1.47,5 MW, unităţi fotovoltaice de 13 MW, centrale pe biomasă de 38,6 MW şi hidrocentrale cu o putere cumulată de 420 MW. Potrivit datelor Transelectrica, odată cu apariţia tot mai multor centrale eoliene şi fotovoltaice este necesară extinderea liniilor electrice de transport, iar \"la limită\" centralele termice \"pot fi eliminate\". \"Ar fi de dorit ca echipamentele de stocare (a energiei - n.r.) să fie cât mai aproape de zonele de producţie şi atunci volumul de investiţii în reţele scade. Teoretic, la limită, centralelor termice pot fi eliminate\", potrivit companiei de stat. Producătorii de energie regenerabilă nu vor putea produce \"decât în limita în care energia poate fi consumată\", iar preţul certificatelor verzi ar putea chiar să scadă sub limita minimă stipulată de legislaţie, dacă va exista un surplus de capacităţi de producţie. \"Dacă va creşte energia preluată în sistem, va exista un plus de certificate verzi şi le va scădea preţul spre 27 de euro (limita minimă stabilită prin lege - n.r.) sau, dacă apare o piaţă neagră, chiar sub preţul minim\", potrivit sursei citate. În prezent, cetificatele verzi se tranzacţionează la preţul maxim permis de lege, de 50 euro pe unitate, din cauză că oferta este mult mai mică decât cererea.

Totodată, producătorii de energie în unităţi clasice (pe cărbuni, apă, gaze sau păcură) ar putea să câştige mai mulţi bani, chiar dacă vor produce în volum mai puţină electricitate, ca urmare a faptului că vor furniza servicii de sistem. Serviciile tehnologice de sistem au rolul să elimine consecinţele unor perturbaţii în sistem. Producătorii primesc bani pe contractele de servicii de sistem dacă pe grupurile lor au o rezervă de putere cel puţin egala cu cea contractată. Valoarea pieţei serviciilor de sistem este evaluată în acest an la 525,5 milioane de lei (115 milioane euro), iar beneficiarii acestor bani sunt producătorii care furnizează aceste servicii de sistem. Cel mai mare furnizor de servicii de sistem este compania de stat Hidroelectrica. Producătorii de energie din surse regeberabile primesc gratuit de la stat un sprijin, prin schema certificatelor verzi. Certificatele verzi se acordă pentru fiecare MWh produs şi livrat în reţea. Producătorii de energie regenerabilă câştigă, astfel, de două ori, prin certificatele verzi şi prin tranzacţionarea electricităţii pe care o produc. În România există unităţi de producţie a energiei cu o putere instalată total de aproximativ 22.000 MW. După 1990 producţia maximă nu a depăşit 10.500 MW. Înainte de 1989 erau înregistrate vârfuri de consum de 15.000 MW.