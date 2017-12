Nu vă lăsați păcăliți de „Balamucul“ lui Sorin-Lucian Ionescu!

Comedia în două acte „Balamuc” a apărut dintr-un pariu al autorului, Sorin-Lucian Ionescu, cu sine însuși: a vrut să-și dovedească dacă poate să scrie o piesă de teatru. Și a reușit, judecând după impresiile celor care i-au citit cea de-a opta carte, dar prima de teatru, deoarece actualul director general al Neptun TV și-a mai pus semnătura pe un volum de versuri, pe unul de cronică muzicală și pe alte cinci cărți de proză scurtă. A lucrat timp de nouă ani la această piesă, rescriind-o de 12 ori până a adus-o la o formă condensată: 80 de pagini.

„M-a interesat ca fiecare replică să spună ceva, să creeze o reacție. Piesa „Balamuc” este o șarjă, de aceea am scris nouă ani la ea, deoarece am vrut tot timpul să o aduc la zi și am constatat „cu bucurie” că nu s-a învechit: au rămas aceleași apucături. O să-i recunoașteți pe toți din această piesă. Ați întâlnit aceste personaje, dar o să le dați, fiecare, alt nume. Acesta este pariul meu. Am vrut să văd dacă-mi iese. Mă bucur că a apărut și că o puteți citi. Dacă nu se va juca, aș vrea ca măcar să reapară exercițiul acesta de a citi teatru. Din păcate, copiii nu mai citesc nici măcar Caragiale. Sigur, o piesă de teatru este indicat să o vezi pe scenă, dar eu am dat atâtea indicații regizorale pentru că am ținut ca volumul să se citească mai mult decât să se joace”, a spus Sorin-Lucian Ionescu, sâmbătă seară, la evenimentul de lansare a cărții, găzduit de Librăria Cărturești din City Park Mall.

„N-AM ÎNCERCAT SĂ SCRIU CEVA FILOSOFIC, AM VRUT SĂ FIE CEVA ACCESIBIL” Chiar dacă s-a aflat la o opta carte, emoțiile nu l-au ocolit pe autor. „Emoții am deoarece această carte este un pariu mai important. Miza pe care am pus-o la ruleta aceasta este mai mare: am vrut să-mi demonstrez mie dacă pot să scriu o piesă de teatru. Sincer, nu am crezut că pot. A fost un pariu cu mine și cu breasla teatrală, pentru că de multe ori sunt texte care nu-mi spun nimic, iar uneori oamenii simt nevoia să râdă, de aceea ceea ce oamenii numesc șușă și teatrul bulevardier au un succes nebun, în timp ce textele mai criptice, mai absurde, de festival au circulație restrânsă. N-am încercat să scriu ceva filosofic, am vrut să fie ceva accesibil”, a subliniat Sorin-Lucian Ionescu.

„ESENȚĂ DE RÂS” „Am rescris-o de 12 ori, deoarece am vrut să o condensez. Este ca ceaiul arăbesc, care se vântură dintr-un pahar în altul ca să rămână o esență. O esență de râs, nu de erudiție. Toate reperele și rapelurile pe care le am în piesă nu sunt din marea literatură, sunt din viața de zi cu zi, din apucăturile noastre”, a mai spus autorul.

Cartea a fost bine primită de către constănțeni, mulți dintre ei fiind prezenți sâmbătă, la Cărturești, pentru a primi autografe de la autor. „Mă surprinde apariția unui nou dramaturg publicat în Constanța, pentru că avem foarte puțini (...) Sunt foarte puțini dramaturgi în acest oraș care ar merita mai mult teatru și mai multe teatre”, a spus poeta și producătorul TV Iulia Pană, amintind patru dramaturgi dobrogeni cunoscuți: regretatul Eugen Lumezianu, constănțenii Cristina Tamaș și Valentin Sgarcea, și tulceanul Ștefan Caraman. „Citind această carte, veți descoperi absurdul care ne înconjoară zilnic. Absurdul sub forma unei comedii, care ne face și bine, și rău, în același timp. Știți cum este la români: râsul-plânsul, tragicomic, haz de necaz”, a mai spus Iulia Pană, cea care a prezentat volumul „Bulamuc”, alături de Bogdan Papacostea.

O PILULĂ FOARTE AMARĂ SUB ÎNVELIȘUL DULCE AL COMEDIEI „Această piesă nu este atât de... funny pe cât se prezintă, pentru că, într-adevăr, te poți lăsa păcălit de comicul de situație, de comicul de limbaj, numai că este o pilulă foarte amară. În final, ajungi la o concluzie sau la o spaimă pe care eu însumi o trăiesc. Nu cumva suntem nebuni și ceilalți nu s-au prins?! Spitalul, balamucul ne înglobează pe toți, într-un fel sau altul. (...) „Balamucul” este realitatea, este denumirea pe scurt a realității. Se citește foarte ușor și te păcălește la prima lectură. Nu vă lăsați înșelați de aparenta ușurință, ușurătate”, a spus Bogdan Papacostea. Printre privilegiații care au avut șansa să citească manuscrisul „Balamucului” s-a aflat și antrenorul emerit și comentatorul sportiv Costinel Stan, umorist în timpul liber. Despre „Balamuc”, el a spus că este „o lucrare comică, scrisă un om spontan, vesel. Numai cine nu-l cunoaște se miră de ce e acolo. Așa este Sorin al nostru”.

Volumul „Balamuc” poartă o dedicație specială: „Lui Yali și David, actorii mei”. „Am dedicat această carte copiilor mei: celui mare (n.r. David), care este actor profesionist, și fetiței mele, care joacă în „Visul unei nopți de vară“, de Shakespeare, și în loc să-și învețe rolul ei mic a învățat tot spectacolul”, a spus Sorin-Lucian Ionescu.

Cartea, cu un tiraj de 1.000 de exemplare, se poate achiziționa de la librăriile Cărturești din City Park Mall și din Maritimo Shopping Center. Volumul se regăsește și în bibliotecile teatrelor din România și din Republica Moldova, fiind trimis, în dublu exemplar, chiar de către autor.

Citește și:

„Balamuc“ la... librărie

„Balamuc“ sau de la SLI citire: „Am avut ambiţia să scriu o piesă de teatru la care lumea să râdă!“