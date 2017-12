Copil abandonat în Spital, în speranţa că va avea o viaţă mai bună

„Nu vreau ca fetiţa mea să ştie ce este sărăcia”

Violeta Cazacu: “Nu am cum să o cresc. Nu am căldură şi nici apă. Mai am un băieţel de un an şi jumătate pe care îl cresc cu greu, mă ajută o femeie din localitate, însă mi-am dat seama că aceasta nu este o viaţă pentru un copil.”