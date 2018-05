Numai client Cora să nu fii! Vezi ce a pățit un cumpărător, la Constanța!

20:10:47 / 24 Mai 2018

Purtare urâtă a agenților de pază

Am pățit și eu, la Cora de la City Mall, în Constanța. Mi-am luat o cremă de față pe care am plătit-o la casa de la cosmetice, iar la casa unde am achitat celelalte produse stătea de veghe un agent de pază care mi-a spus că respectivul produs nu a fost trecut prin scanare. I-am spus că l-am achitat la casa de la cosmetice, mi-a cerut bonul, dar nu a avut răbdare să il caut in săculetul meu de bicicletă, unde mai aveam si alte bonuri vechi. A luat un bon mai vechi, pe care il scosesem ca să il elimin din verificare, s-a uitat pe el, a spus ca nu e crema si nu m-a lasat să mai caut, desi il aveam... M-a obligat si eu m-am lasat obligată sa mai platesc acea cremă încă o dată, de jenă că se uitau cei de la coadă la mine ca la un infractor... Nu este normal... Sigur că am gasit bonul mai pe urmă, când am avut răgaz să il caut, dar am fost doborâtă de jenă și umilință... Ciene le permite agenților de pază să se poarte așa cu clienții?! Nici că mai vreau să trec pe acolo vreodată!!!! Rușineeee!