Numărul revoluționarilor scade de patru ori

16:16:35 / 11 Februarie 2015

PENTRU 9!!!

AI LIPSA CELOR 7 ANI!,TU OBLIGAT AI FOST MEMBRU P.C.R.NICI UN MEMBRU AL FAMILIEI MELE INCEPAND CU[ MAMA,TATA,EU,SOTIE] NU AM FOST MACAR U.T.C-ISTI!;AI FOST PE LA SECURITATE SA DAI CU SUBSEMNATUL?? SA MAI EI SI CATE O BATAITA,CA MOTIV CA:ERAM IMPOTRIVA LUI CEAUSESCU, ,AM AVUT SI DOSAR DE URMARIT,PE CARE MI L-AM CITIT IN ANUL 2006 ,EU SA FIU REVOLTAT DE CE AM CITIT ACOLO,CATI COLEGI DE SERVICI MA TRADAU CU ZAMBETUL PE BUZE,LUCREZ DIN ANUL 1970 SI INCA NU SANT LA PENSIE,TU CE VECHIME AI IN CAMPUL MUNCII? CA DE,AZI A-TI ESTE USOR SA JIGNESTI,SANT SI IMPOSTORI PRINTRE REVOLUTIONARI,DAR INCA NEDOVEDITI IN INSTANTA!