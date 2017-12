Nume noi la reunirea Viitorului

FC Viitorul Constanţa şi-a reluat, ieri, la baza sportivă a Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, pregătirile pentru sezonul competiţional 2011-2012 din Liga a II-a la fotbal. Sub comanda aceluiaşi colectiv tehnic, format din Cătălin Anghel (antrenor principal), Norbert Niţă (antrenor secund) şi Constantin Gârjoabă (antrenor cu portarii), la prima şedinţă de antrenament s-au aflat 25 jucători. Singurele noutăţi faţă de lotul care a încheiat stagiunea precedentă pe locul 8 au fost steliştii Mihai Onicaş (mijlocaş central, 21 ani) şi Vlad Rusu (atacant, 21 ani). De asemenea, în probe se află şi brăileanul George Iosofache (mijlocaş, 21 ani). „Vreau să mulţumesc celor care s-au gândit la mine. Mă bucur că fac parte din acest proiect. Am venit la o echipă cel puţin la fel de profesionistă ca oricare alta din Liga 1 şi dacă vom şi promova din primul an atunci va fi şi un pas înainte. Mă va ajuta şi faptul că suntem mai mulţi jucători de la Steaua. Am mai avut o ofertă de la Viitorul Orhei, locul 3 în Moldova, dar am ales fără ezitare să joc la Viitorul“, a declarat Onicaş. „Suntem pregătiţi să atacăm cu forţe proaspete acest sezon. Sperăm ca noii veniţi să se integreze repede în nucleul nostru de jucători. Suntem o echipă tânără, dar care vrea performanţă“, a declarat preşedintele Academiei Hagi, Paul Peniu. Dacă la capitolul achiziţii nu sunt multe nume noi, la capitolul plecări apar nouă jucători. Lui Bică şi Forminte nu li s-au prelungit contractele, juniorul Marinkovic va fi împrumutat la Poli Iaşi, iar Banoti, C. Popa, Evdochim, Ştefan Sandu, Dan şi Drăguţ vor fi şi ei împrumutaţi la alte echipe. După o săptămână de reacomodare la efort, Viitorul va efectua, în perioada 11-23 iulie, un cantonament la Săcele (Braşov), când va disputa şi trei jocuri amicale: cu CSM Braşov (16 iulie), cu Gaz Metan CFR Craiova (20 iulie) şi cu Chindia Tîrgovişte (23 iulie). Între 27 iulie şi 6 august va avea loc al doilea cantonament, la Braşov sau în Olanda.

Lotul prezent la reunire: Costea şi Buzbuchi - portari; Rusu, Larie, Nazîru, Tudorache, Ninu, Păcuraru, Asan, Mitache şi Evdochim - fundaşi; Onicaş, Chirilă, Călin, Iancu, Cristocea şi Iosofache - mijlocaşi; Lupu, Hertu, Pantelie, Rusu, A. Chiţu, Sin, Şt. Sandu şi Nicola - atacanţi. Cureteu a fost învoit pentru a-şi susţine Bacalaureatul, portarul Şerban este accidentat, iar Benzar, Cârstocea şi Gavra se pregătesc cu lotul naţional under 19 în vederea participării la CE.