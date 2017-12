O bucureşteancă a luat Marele Premiu al Galei „Hop“

Ediţia a XVI-a a Galei Tânărului Actor „Hop“, desfăşurată săptămâna trecută la Vox Maris No. 1 Club Grand Resort din Costineşti, s-a încheiat sâmbătă seară, cu festivitatea de premiere. Pe scenă au urcat peste 30 de tineri artişti din diferite zone ale ţării, alături de nume consacrate ale teatrului şi filmului românesc. Spectacolul de gală a fost unul original şi a implicat nu doar talentul actoricesc, ci şi pe cel muzical al participanţilor, care au prezentat, într-o formă modernă, piese consacrate din folclorul românesc şi mai ales din repertoriul Mariei Tănase, mixate de Vlaicu Golcea. Juriul a fost prezidat de Oana Pellea şi i-a avut în componenţă pe dramaturgul Radu Macrinici, actorul Marius Manole, actriţa şi cântăreaţa Ada Milea şi actorul Ion Rizea.

Prezentatorul şi directorul Galei, regizorul Radu Afrim, i-a invitat pe toţi participanţii pe scenă şi i-a felicitat pentru una dintre cele mai spectaculoase gale de până acum. Acesta a subliniat misiunea delicată a juriului de a alege câştigătorii Galei dintre concurenţii extraordinar de talentaţi, fără a se aştepta ca, la rându-i, să-i fie înmânat, în premieră, un premiu. El i-a rugat şi pe toţi cei „care au putere de decizie” să le acorde tinerilor, câştigători sau nu, o şansă să joace, să arate că merită să urce pe orice scenă de teatru.

CÂŞTIGĂTORII EDIŢIEI Premiul pentru cea mai bună actriţă la secţiunea Individual a fost acordat ex aequo actriţelor Emoke Pal, în vârstă de 25 de ani, absolventă a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, şi Aida Avieriţei, de 24 de ani, absolventă a UNATC Bucureşti. Tot ex aequo a fost acordat şi Premiul pentru cel mai bun actor, la secţiunea Individual, tinerilor Dumitru Georgescu (26 de ani), absolvent al Universităţii de Arte „George Enescu” din Iaşi, şi Ioan Paraschiv (25 de ani), absolvent al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.

Spectacolul „Pisica verde”, de Elise Wilk, cu Rareş Andrici, Irina Antonie, Andrei Cătălin, Anghel Damian, Diana Roman, Georgiana Vişan, a primit mai multe premii: Premiul „Cornel Todea” - pentru cea mai bună trupă de actori, Premiul publicului - pentru cel mai bun spectacol şi Premiul Ziarului „Metropolis“ - destinat secţiunii Grup.

Premiul „Sică Alexandrescu“ - Premiul special al juriului i-a revenit actriţei Alexandra Caras (24 de ani), absolventă a Universităţii „Babeş-Bolyai”. Premiul publicului pentru cea mai bună actriţă i-a revenit Ruxandrei Maniu din Bucureşti, în timp ce Premiul pentru cel mai bun actor i-a fost acordat lui Ionuţ Toader (22 de ani), absolvent al UNATC Bucureşti.

MARELE PREMIU „ŞTEFAN IORDACHE” Marele Premiu al Galei, acordat în memoria artistului Ştefan Iordache, a revenit actriţei bucureştene Ruxandra Maniu (23 de ani), absolventă a Facultăţii de Arte a Universităţi „Hyperion”, la clasa profesorilor Eusebiu Ştefănescu şi Rodica Mandache. Copleşită de emoţie, Ruxandra le-a adresat celor prezenţi un simplu şi sincer „Mulţumesc!”, iar jurnaliştilor le-a mărturisit, după festivitate, că nu se aştepta sub nicio formă să câştige acest trofeu. „Nu mă aşteptam, mă simt extraordinar. Concursul nu a fost greu, mie mi-a plăcut foarte mult aici, nu pot să spun că a fost greu, a fost ceva plăcut. Ceea ce am făcut, zilele acestea, aici, este meseria mea, asta îmi doresc să fac şi în continuare şi asta am făcut. De actorie m-am apucat din facultate. M-am hotărât la liceu, în clasa a IX-a, să dau la Facultatea de Teatru, am spus că asta vreau să fac, nu ştiu ce a fost în capul meu. Am început să joc încă din facultate la Teatrul Metropolis, într-un spectacol al lui Horaţiu Mălăele. Nu ştiu exact ce urmează, dar sper să fie bine, sper să am noroc şi să joc“, a declarat Ruxandra Maniu.

PREMIILE „AMZA PELEA” Preşedintele juriului, actriţa Oana Pellea, a instituit, începând cu ediţia din acest an, Premiile „Amza Pellea”, cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la dispariţia tatălui ei. „Vreau de foarte mult timp să înfiinţez un premiu şi am ales acest moment. Sunt 30 de ani de când nu mai este tata şi am ales să înfiinţez premiul acesta. Premiul „Amza Pellea” este compus din patru distincţii şi vreau să vă spun că nimeni nu ştia ce o să se întâmple în seara aceasta”, a declarat Oana Pellea.

Prima distincţie, Premiul pentru cea mai bună actriţă, i-a fost oferită Amaliei Huţan (24 de ani), din Arad, în timp ce Premiul pentru cel mai bun actor i-a fost acordat tânărului Octavian Costin (22 de ani), din Botoşani. Premiul „Amza Pellea” pentru pedagogie teatrală i-a revenit profesorului Bacs Miklos, de la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. Oana Pellea a oferit şi un Premiu de Excelenţă directorului artistic al Galei „Hop“, regizorul Radu Afrim.

Toţi participanţii la Gala „Hop“ au primit din partea organizatorilor diplome şi pachete de cărţi de la Editura Nemira.

DISTINCŢII SPECIALE O altă distincţie înfiinţată la ediţia din acest an a fost Premiul Festivalului Comediei Româneşti „festCO”. Premiul a fost oferit de directorul Teatrului de Comedie, George Mihăiţă, „unui om de care Teatrul de Comedie crede că are nevoie”, tânărul actor Anghel Damian, în vârstă de 22 de ani, din Bucureşti, absolvent, în 2013, al UNATC Bucureşti. El a mai primit şi Premiul Yorick, oferit de revista cu acelaşi nume, prin Editura Nemira.

Premiul Teatrului Naţional Timişoara, de asemenea oferit în premieră, i-a revenit actorului Cristian Iorga, în vârstă de 22 de ani, din Galaţi, absolvent al Universităţii de Arte din Târgu Mureş, în 2013.

Actriţa Ilona Brezoianu, în vârstă de 23 de ani, din Giurgiu, absolventă în 2013 a UNTAC Bucureşti, a fost distinsă cu Premiul „Timică”, oferit de Asociaţia Master Class.

În numele actriţei Dorina Lazăr, regizorul Radu Afrim i-a acordat Premiul pentru prestanţă şi rostire scenică actriţei Maria Simona Arsu, în vârstă de 23 de ani, din Bucureşti, absolventă, în 2012, a Universităţii „Babeş-Bolyai”. Un alt premiu oferit în cadrul galei a fost cel al gazdei evenimentului, Complexul Vox Maris, distincţie care i-a revenit celei mai tinere participante, Reka Laszlo, în vârstă de 21 de ani, din Miercurea-Ciuc, absolventă în 2013 a Universităţii „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca. Premiul constă într-un sejur de şapte zile la complex, în valoare de 1.500 de euro. Acesta va avea loc în vara anului 2014.