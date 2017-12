O mamă îi va dona fiicei sale un rinichi şi o bucată de pancreas

Universul ei se rezumă la o cameră cu două paturi, o fereastră care stă mai tot timpul închisă şi o mulţime de idealuri. Maria Gherman stă de mai bine de trei luni într-o rezervă a Spitalului Judeţean Constanţa, iar cea care nu se dezlipeşte de la căpătîiul ei este mama sa, Lucreţia. Maria are 29 de ani, iar pînă la această vîrstă a aflat ce înseamnă durerea, suferinţa, spaima că ziua de mîine ar putea însemna chiar sfîrşitul vieţii. Suferă de insuficienţă renală severă, are diabet şi, pentru a trăi, are nevoie de un dublu transplant: de rinichi şi de pancreas. Acest diagnostic a fost pus după ce Maria Gherman şi-a petrecut ultimii ani din viaţă numai prin spitale. Originară din Oradea, Maria a ajuns la Constanţa după ce a aflat că aici există o echipă de medici care au început să scrie istoria în ceea ce priveşte intervenţiile chirurgicale de mare fineţe. “Era ultima mea şansă. Nu mai ştiam încotro să mă duc. Nu am vrut să mă duc acasă, să stau şi să aştept să mor. Am venit la Constanţa şi am aflat că şansa mea la viaţă este să mi se facă un transplant de rinichi şi de pancreas. Auzisem că aici sînt nişte medici foarte buni şi am zis să îmi încerc şi eu norocul”, a povestit Maria. Din cauza diabetului şi a multiplelor complicaţii, degetele de la mîinile fetei s-au cangrenat, iar dr. Mircea Pătruţ, şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară a reuşit să extirpeze doar părţile cangrenate. Privindu-şi mîinile ciuntite de boală, Maria spune totuşi că are încredere în viitor. “Trebuie să reuşesc! Vreau să trăiesc”, îşi repetă tînăra în fiecare zi. Echipa de medici de la Constanţa a făcut o serie de teste şi a constatat că Maria este compatibilă atît cu mama, cît şi cu tatăl ei. Familia Gherman a luat decizia ca cea care se va sacrifica să fie Lucreţia, mama Mariei. “După operaţie, vom avea nevoie de mulţi bani pentru recuperare şi, cum cel care aduce bani în casă este soţul meu, am decis să mă operez eu. Pentru fata mea, îmi dau şi sufletul. Eu le-am spus medicilor că îi donez Mariei şi pancreasul meu, chiar dacă acest lucru înseamnă să mor, dar nu au fost de acord. Mi s-a explicat că singurele organe pereche sînt rinichii. Cu un rinichi se poate trăi, dar fără pancreas, nu. De aceea, se va recolta doar coadă de pancreas”, a spus Lucreţia. După trei luni, medicii au luat decizia ca operaţia să fie efectuată în această dimineaţă, deoarece starea de sănătate a Mariei s-a stabilizat. Va fi efectuat însă doar transplantul de rinichi căci, spun cadrele medicale, un dublu transplant ar fi foarte obositor pentru paciente şi ar pune în pericol atît viaţa donatorului, cît şi pe cea a Mariei. “Am aşteptat atît timp această clipă. Simt că mă voi naşte a doua oară. De fapt, mama îmi va da naştere a două oară pentru că fără ea nu aş avea vreo şansă să mai trăiesc. Mă voi ruga la Dumnezeu ca organsimul meu să accepte rinichiul de la mama şi, mai ales, mă voi ruga ca mama să fie sănătoasă. Am încredere completă în medicii de aici, în prof. Vasile Sîrbu şi în dr. Mircea Pătruţ. Nu transplantul în sine mă sperie, ci urmările”, a spus Maria Gherman. Şeful Clinicii de Chirurgie, prof. univ. dr. Vasile Sîrbu, este rezervat în a oferi amănunte despre acest transplant dificil. A declarat doar că intervenţia chirurgicală va dura în jur de patru ore şi că, în funcţie de starea postoperatorie a celor două paciente, se va decide cînd va fi efectuat cel de al doilea transplant. Totuşi, medicii constănţeni speră să găsească un donator aflat în moarte cerebrală a cărui pancreas să fie compatibil cu cel al Mariei Gherman, pentru a nu o mai supune pe mama acesteia stresului unei alte intervenţii chirurgicale.