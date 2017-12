O nouă Clinică de 5 stele în spitalul judeţean

13:12:40 / 23 Ianuarie 2014

La clinica de chirurgie cardiovasculara nu este nici o sefa! Este sef, ca e barbat, si acest doctor in nici un caz nu face experiente pe pacienti. Este un reputat chirurg care a profesat in germania inainte sa vina aici. sa nu mai vorbim doar ca sa ne aflam in treaba!