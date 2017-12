O nouă eră pentru „The Tonight Show“

Will Smith, Robert De Niro, Lady Gaga, Lindsay Lohan şi trupa U2 s-au aflat printre vedetele care l-au ajutat, luni seară, pe prezentatorul TV Jimmy Fallon să lanseze o nouă eră pentru emisiunea „The Tonight Show“. Jimmy Fallon a decis ca emisiunea să fie difuzată de la New York, pentru prima dată după ce legendarul prezentator Johnny Carson o mutase în California, în anul 1972, şi o serie de vedete au venit în studioul postului NBC pentru a sărbători această revenire. Jimmy Fallon a deschis prima sa ediţie de „Tonight Show“ mulţumindu-le predecesorilor săi, inclusiv lui Jay Leno, care s-a retras din calitatea de prezentator, după 22 de ani, la începutul acestei luni şi apoi s-a adresat unui prieten, fără a-i dezvălui numele, care a pariat împotriva lui, considerând că acesta nu va prezenta niciodată acest show TV intrat în legenda televiziunii americane.

Acest comentariu l-a făcut pe De Niro să iasă de pe scena invitaţilor şi să vină spre prezentator pentru a-i înmâna o bancnotă de 100 de dolari. Celebrul actor american nu a fost însă singurul care a făcut acest gest, el fiind urmat de Tina Fey, Joan Rivers, Seth Rogen, Lindsay Lohan, Kim Kardashian, Sarah Jessica Parker, Mariah Carey, Mike Tyson şi Lady Gaga, care i-au oferit, fiecare, lui Jimmy Fallon câte o bancnotă de 100 de dolari, în cadrul unei farse de proporţii. Primul intervievat de Jimmy Fallon în „The Tonight Show“, actorul Will Smith, şi-a arătat încă o dată talentul într-un scheci intitulat ”The Evolution of Hip-Hop Dancing”, în timpul căruia cei doi au trecut în revistă o serie de mişcări de dans populare de-a lungul anilor, precum Running Man, Robot şi Carlton.

Trupa U2 a asigurat partea de divertisment muzical a serii, interpretând noul ei single, ”Invisible”, de pe acoperişul clădirii 30 Rockefeller Plaza, unde se află studioul NBC. Ulterior, rockerii irlandezi au venit în studio, alături de Jimmy Fallon şi de trupa emisiunii, The Roots, interpretând o versiune acustică a cântecului nominalizat la Oscar ”Ordinary Love”, extras de pe coloana sonoră a filmului despre Nelson Mandela, intitulat ”Mandela: Long Walk To Freedom”. Cu această ocazie, Bono i-a făcut cadou lui Jimmy Fallon o chitară electrică de culoare roşie din linia sa de instrumente muzicale create pentru a sprijini organizaţia umanitară RED, care luptă contra maladiei SIDA. Jimmy Fallon va continua să primească invitaţi de calibru pe parcursul întregii săptămâni, întrucât Lady Gaga, Jerry Seinfeld, Bradley Cooper, Will Ferrell şi Prima Doamnă a SUA, Michelle Obama, vor apărea în ediţiile următoare ale popularei emisiuni.