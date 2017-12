O nouă geamie pentru musulmanii constănţeni

Chiar dacă în România situaţia lăcaşurilor de cult nu a fost întotdeauna foarte bună, multe fiind distruse în vremea prigoanei comuniste împotriva Bisericii, Dobrogea a reuşit să rămînă un model de convieţuire multiculturală. Iar cum o vizită în spaţiul dintre Dunăre şi Mare nu poate ocoli geamiile sau moscheile musulmane, adevărate opere de arhitectură islamică, autorităţile locale constănţene fac eforturi susţinute pentru păstrarea în cele mai bune condiţii a acestor monumente. După ce ani de-a rîndul au fost nevoiţi să se plimbe de la o geamie la alta pentru a-şi face datoria în faţa lui Allah, visul locuitorilor din Tomis Nord, zona Brotăcei, de a avea un lăcaş de cult unde să se roage, începe să prindă viaţă. Cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanţa, dar şi cu ajutorul reprezentanţilor comunităţii islamice din Constanţa, Muftiatul Cultului Musulman din România a facut primii paşi pentru ridicarea lăcaşului de cult. În prezenţa şefului Cultului Musulman din România, Muftiul Iusuf Muurat, a liderilor politici ai Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani şi Uniunii Democrate Turce din România, a ambasadorilor din nouă state arabe şi africane în ţara noastră, dar şi a sutelor de credincioşi, sîmbătă, primarul Constanţei, Radu Mazăre, a ajutat la punerea pietrei de temelie pe locul unde va fi ridicată geamia. „Cu voia lui Allah am reuşit să punem piatra de temelie a acestui lăcaş de cult în care se vor ruga peste 3.000 de credincioşi musulmani. Geamia va fi construită în cel mult două luni, dar aici este şi meritul primarului Mazăre, care ne-a ajutat în obţinerea terenului de 500 de metri pătraţi. Nu în ultimul rînd, trebuie să îi mulţumesc şi dr. Muhammed Ayaş, care ne-a ajutat foarte mult financiar”, a declarat muftiul Muurat. Ceremonia a început la orele 12.00, cu citirea documentului care atestă ridicarea lăcaşului de cult, după care a urmat o slujbă oficiată de fostul muftiu, Osman Negiat, şi aşezarea unui cilindru metalic în fundaţia geamiei. “Este o bucurie şi o plăcere să fiu prezent la această ceremonie. Apreciez foarte mult lumea musulmană, mai ales că am reuşit să înfrăţesc oraşul Constanţa cu Istanbul, dar am fost şi în vizite la Damasc, Beirut, Alep sau în Emiratele Arabe Unite. Cred că există un singur Dumnezeu şi vă respect foarte mult pentru credinţa dvs. şi pentru sacrificiile din perioada Ramadanului. Chiar dacă am încercat să sprijinim alte lăcaşuri de cult şi mulţi s-au împotrivit, pînă la urmă nu te poţi opune voinţei Domnului”, a declarat Radu Mazăre. Pentru a respecta pînă la capăt tradiţia musulmană, organizatorii au sacrificat un miel în faţa pietrei de temelie. Edilul Constanţei nu a plecat înainte de a le da o veste bună credincioşilor musulmani: “în parcarea din Poarta 1 vreau să construiesc un bazar pentru a readuce la Constanţa acest spirit oriental autentic, iar la intrare vom ridica o nouă geamie!”.