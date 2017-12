O nouă șansă la viață pentru cel mai gras om din lume

Cel mai gras om din lume, Andrés Moreno, care a ajuns să cântărească 435 de kilograme, a fost operat miercuri cu succes, de medicii din Guadalajara. Starea lui Andrés Moreno este stabilă în urma operației care a durat o oră și jumătate, nu trei, cum prevăzuseră inițial medicii, a declarat José Castańeda, specialistul în obezitate care a condus echipa de chirurgi. Pacientul a fost supus unui bypass gastric, o procedură recomandată celor care suferă de obezitate morbidă. Andrés va mânca mai puțin, va avea o nouă absorbție, deoarece alimentele nu vor mai fi resorbite într-un intestin lung de cinci metri, iar după un an va reuși să piardă din greutate, a declarat Castańeda. Dacă nu vor apărea complicații, într-un an, Moreno va reuși să slăbească circa 323 de kilograme și va ajunge să cântărească între 75 și 80 de kilograme, greutatea ideală pentru o persoană care are 1,75 m înălțime.

Moreno, care împlinește vineri 38 de ani, va ieși din spital la o săptămână după operație și se va putea întoarce în localitatea sa natală, Sonora, cu obligația de a reveni la spital la fiecare trei luni, pentru vizita medicală. În următoarele luni, se va hrăni doar cu alimente sub formă lichidă. Înainte de operație, el a declarat agenției EFE că visează să aibă o viață normală și să înființeze o fundație pentru cei care suferă de obezitate în această țară în care există, în opinia sa, ”mulți grăsuți”.

