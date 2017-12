O persoană din zece va avea diabet zaharat peste 20 de ani

06:09:27 / 20 Februarie 2015

Dar preventia cine o face ?

De ce medicul din scoala sau de familie nu face preventie, nu explica copiilor ( care sunt asa de deschisi la minte) ce rau poate face zaharul consumat zilnic din nenumaratele produse excesiv de dulci de pe piata, cat de grav afecteaza in timp ochii si rinichii , ce nervozitate da persoanei respective. De unde vreti sa le afle oamenii ? O plansa cu imagini aratata unui copil cu explicatiile de rigoare va face enorm de mult pt acea persoana pt tot restul vietii. In anii 80 veneau in scoli cu diapozitive si puteau vedea copiii cum arata un cancer de plaman dat de fumat, cum se amputeaza( taie) un picior al unui diabetic, cum arata un stomac gaurit de ulcer. Acele imagini au contribuit la educatia corecta a celor de atuci.