O româncă a fost desemnată cea mai bună asistentă medicală din... Anglia

Lia Smochină, o româncă plecată de opt ani la muncă peste hotare, a câştigat titlul de "Cea mai bună asistentă medicală" din Anglia. Românca a lucrat la Spitalul Judeţean Bacău, iar în prezent este director adjunct la un cămin de bătrâni din Londra. După numai doi ani în Regat, ea a avansat în funcţia de asistentă-şefă, iar în 2013 a mai urcat o treaptă, fiind numită "deputy manager", post pe care îl deţine şi astăzi la un azil din Londra. Cea mai mare recompensă a muncii ei a venit la sfârşitul anului trecut, când Lia Smochină a fost anunţată că este nominalizată pentru titlul de "Nurse of the year" (n.r. – asistenta anului), la recomandarea departamentului de îngrijiri paliative din cadrul Sistemului Naţional de Sănătate englez. "Când mi-am auzit numele am fost copleşită, chiar nu am crezut că voi câştiga. A fost o experienţă unică atunci când am urcat pe podium în lumina reflectoarelor şi mi-a fost înmânat premiul", a povestit Lia Smochină, citată de desteptarea.ro.

Foto (desteptarea.ro) Lia Smochină