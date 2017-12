O româncă, pe lista celor 100 de candidaţi selecţionaţi pentru o misiune pe Marte

Andreea, o româncă în vârstă de 34 de ani care locuieşte în Canada, a fost inclusă pe lista celor 100 de candidaţi pentru misiunea spaţială Mars One, ce vizează trimiterea în anul 2024 a unui echipaj de astronauţi pentru a coloniza planeta roşie, potrivit independent.co.uk. Mars One, un proiect privat care vizează trimiterea primilor oameni pe Marte, a anunţat numele celor 100 de candidaţi care s-au calificat mai departe după cea de-a treia rundă de selecţie din acest proiect. Doar 40 dintre ei vor intra în programul de antrenament pentru o călătorie pe Marte, finanţată prin intermediul unei emisiuni TV de tip reality-show. Andreea s-a născut în România, în prezent locuieşte în Canada şi deţine dublă cetăţenie româno-canadiană. Ea spune că este pasionată de tot ce are legătură cu ştiinţa, în special cu aviaţia şi explorarea spaţială. În prezent, ea urmează un curs pentru a obţine licenţa de pilot autorizat şi lucrează ca analist în industria IT din Canada. Spune că are un simţ al umorului foarte sarcastic şi că adoră provocările. "Aş vrea să plec pe Marte pentru că vreau să iau parte, în acelaşi timp, la istoria şi viitorul omenirii. Mi-ar plăcea să fac parte din echipa care va construi fundaţia unei noi civilizaţii pe o nouă planetă. E doar o chestiune de timp până când omenirea va trebui să îşi găsească un nou habitat, pe o nouă planetă, iar această misiune reprezintă o oportunitate perfectă", a spus Andreea. Cei 100 de candidaţi rămaşi în cursă vor trece de acum înainte prin alte câteva runde de selecţie care "se vor concentra pe alcătuirea de candidaţi care pot să suporte toate greutăţile generate de o aşezare umană permanentă pe Marte", au spus coordonatorii proiectului Mars One. Candidaţii vor fi antrenaţi într-o replică a viitoarei reşedinţe marţiene, în care le vor fi testate aptitudinile şi capacitatea de a lucra în echipă.