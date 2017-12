O sută de tineri constănţeni, angajaţi pe loc la Bursa pentru absolvenţi

Sute de tineri care tocmai au ieşit de pe băncile şcolii, dornici să intre cît mai repede în cîmpul muncii, s-au înghesuit, ieri, pentru a prinde un loc la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi. La manifestarea organizată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) şi găzduită de cantina CCH din Constanţa, nu doar absolvenţii instituţiilor de învăţămînt superior şi-au aşteptat rîndul la deschiderea oficială a standurilor, ci şi numeroşi adolescenţi din liceele şi şcolile de arte şi meserii îngroşînd coada formată în faţa clădirii, în speranţa că vor reuşi să treacă de rigorile interviurilor cu angajatorii şi vor prinde o slujbă, fie chiar şi nu prea bine plătită. Fiecare pretendent la un loc de muncă s-a prezentat la standurile cu ofertele specifice, după care au început interviurile pe baza CV-urilor participanţilor. Surprinzător a fost şi numărul agenţilor economici participanţi la bursă, în locul celor 62 de societăţi comerciale care au anunţat iniţial că vor veni în sprijinul tinerilor din Constanţa, Medgidia şi Mangalia, fiind prezenţi aproape 80 de patroni din tot judeţul. Cei mai mulţi dintre constănţenii cu studii superioare care au venit să se intereseze asupra unui loc de muncă erau optimişti că vor găsi o slujbă potrivită, însă, din păcate, nu au găsit ce şi-au dorit. În vreme ce un patron constănţean căuta o sută de confecţioneri textile şi nu a reuşit să se aleagă decît cu cîteva CV-uri, altul care a pus la bătaie un post de economist de marketing abia făcea faţă cererilor. Dacă pentru bărbaţi a fost mai uşor să îşi găsească o slujbă, femeile au fost cele dezamăgite. Ceva mai multe locuri de muncă au fost pentru inginerii în construcţii civile, industriale şI agricole, în vreme ce posturile căpitan navă şi arhitect au fost prezentate în premieră la o bursă a locurilor de muncă pentru absolvenţi.

Mulţi chemaţi, puţini aleşi…

Deşi această bursă a fost adresată în special absolvenţilor, au fost destui constănţeni care s-au strecurat printre participanţi, în speranţa că vor găsi un job mai bine plătit. Totuşi, slujbe multe, şanse puţine. "Şansele de a recruta întreg personalul de care avem nevoie sînt destul de reduse, mai ales că cel mai adesea tinerii renunţă imediat cum află că salariile nu sînt tocmai aşa cum şi-au dorit. Această abordare a problemei este un pic greşită întrucît niciun angajator nu poate asigura de la bun început toate condiţiile solicitate de viitorii salariaţi. Cînd am obţinut primul loc de muncă am lucrat cu bani puţini şi abia după ce am mai căpătat ceva experienţă s-a schimbat ceva", a declarat Ion Timoftei, patronul unei firme constănţene de confecţii. Organizatorii au lăsat să se înţeleagă că este loc şi de mai bine. "Această manifestare organizată în special pentru tinerii care au finalizat programele de învăţămînt, simultan în trei oraşe constănţene, este de un real folos mai ales că este vorba despre primul contact cu oferta de muncă de pe piaţă. Dacă pentru cei care au reuşit să prindă locul de muncă dorit situaţia este mai bună, în cazul persoanelor care au fost respinse la interviu mai este o şansă. Cei interesaţi pot consulta oferta săptămînală sau pot participa la cursurile de formare profesională organizate de instituţia noastră”, a declarat directorul executiv al AJOFM Constanţa, Emilia Murineanu. Potrivit reprezentanţilor instituţiei constănţene, cei mai mulţi participanţi la bursă, 530 la număr, au fost la Constanţa, în vreme ce Medgidia şi Mangalia au reunit peste 600 de persoane. În urma negocierilor cu agenţii economici, peste 850 de absolvenţi au fost selectaţi în vederea încadrării, însă dintre cei o sută de tineri angajaţi pe loc doar 20 au avut studii superioare.