O tânără de 27 de ani din Murfatlar luptă pentru viață. Suferă de o boală rară...

La doar 27 ani, Aura este o tânără care își dorește să se bucure de viața pe care o boală cumplită vrea să i-o răpească. Cu aproape un an în urmă, în vara lui 2015, tânăra din Murfatlar a aflat că vânătăile care îi apăruseră peste noapte pe tot corpul anunțau o suferință ce pare că nu se mai termină. ”I-au apărut vânătăi mari și bubițe ca la pojar. Am întrebat-o dacă s-a lovit, am crezut că poate are vreo alergie. Abia când am mers la spital și am făcut un set de analize, medicii ne-au spus că numărul trombocitelor era foarte scăzut. Așa am aflat că are trombocitopenie imunologică, o boală de sânge”, a spus mama tinerei. Cu alte cuvinte, trombocitele îi scad de la o zi la alta, viața sa fiind în pericol dacă nu ar beneficia de tratament sub supraveghere de specialitate. Diagnosticul sumbru i-a schimbat Aurei viața în totalitate și planurile pe care le avea pentru viitorul ei. Dacă până atunci lucra ca recepționeră la hotelul On Plonge din Constanța și avea poftă de viață, tânăra a fost nevoită să renunțe la job, iar acum refuză să mai iasă din casă. ”Starea mea psihică este foarte proastă. În ceea ce privește starea mea fizică, sunt simptomele bolii, care sunt evidente. Nu am mai ieșit din casă... Ar fi fost bine să existe un anumit tratament pentru boala de care sufăr, dar se pare că nu este și tocmai de aceea medicii au încercat să îmi administreze tot felul de tratamente, fără niciun rezultat”, a spus Aura. Pentru a-i fi alături și pentru a-i alina durerea, mama tinerei a decis să își lase și ea serviciul. ”De 4 luni stau acasă cu ea. Nu are voie să facă efort, trebuie să stau numai cu ea. Aura e în depresie, e dezamăgită, spune că s-a săturat, că nu vrea să mai trăiască. Nu am cum să îmi las copilul așa...”, a spus, în culmea disperării, mama fetei. Durerea a fost cu atât mai mare cu cât specialiștii susțin că această boală apare foarte rar. ”Medicii de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” din Constanţa au depistat boala. Am fost și la Fundeni, până acum o lună am tot fost prin spitale, a făcut tot felul de tratamente, dar nu a răspuns la niciunul”, se plânge mama Aurei.

MEDICII DE LA O CLINICĂ DIN ISRAEL, DISPUȘI SĂ O AJUTE Salvarea ei ar putea veni din Israel, de la o clinică unde tânăra ar trebui să ajungă pentru analize. Pentru asta are însă nevoie, în primă fază, de cel puțin 5.000 de euro, incluzând costurile cu analizele, deplasarea și cazarea. ”Am aflat că, în Israel, niște medici foarte buni ne-ar putea ajuta. Am luat legătura acolo, ne-au chemat pentru un set de analize, ne așteaptă un reprezentant al clinicii ”Hadassan”, dar noi nu avem bani”, a declarat mama Aurei. Membrii familiei, formată din 4 persoane, nu pot suporta din punct de vedere financiar costurile necesare deplasării la Israel, mai ales că se întrețin dintr-un singur salariu - cel al surorii mai mici a Aurei, nici acela foarte ridicat. Capul familiei, tatăl tinerei, este și el neputincios. Rămas fără loc de muncă, spune că ar vrea să urmeze calea străinătății, sperând ca măcar așa să poată strânge bani pentru ca fata lui să poată urma un tratament corespunzător, care să o scape de boala cumplită. Haideți să o ajutăm pe Aura să învingă boala care o macină, făcând o donație în contul deschis la Banca Transilvania al cărui titular e tatăl fetei, Vasile Ulmanu, sau luând legătura direct cu familia, la numărul de telefon 0725.731.163. Cont euro: RO22BTRL01404201C7 1833XX, cont lei: RO47BTRL01401201C7 1833XX.

