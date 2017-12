Octavian Bellu: România are încă potențial la gimnastică

România are încă potențial la gimnastică, iar numărul mare de fetițe care au venit la preselecțiile din campania Țară, țară, vrem campioane! a demonstrat acest lucru, a declarat astăzi, la Deva, Octavian Bellu. Reputatul antrenor și-a adus aminte și de anii pe care i-a petrecut la Centrul Olimpic din Deva, unde a antrenat lotul național și a recunoscut că are încă nostalgia acelor vremuri. "Mi-am petrecut în această sală douăzeci și ceva de ani. Nu spun că nu am nostalgia acelor vremuri în care de aici ieșeau, pe bandă rulantă, medalii de aur. Aici se întâmplau miracole, aici veneau reporteri și televiziuni din întreaga lume să înțeleagă ce înseamnă miracolul de la Deva. Deva devenise un pol de interes pe mapamond, toți știau că aici se întâmplă lucruri extraordinare. Pentru noi, cei care am fost în sală, a reprezentat o experiență de viață pe care nu cred că o poate înțelege decât cineva care va trece prin ceea ce am trecut noi", a declarat Bellu. Peste 300 de fetițe din mai multe județe ale țării au participat la Deva, la preselecția pentru viitoarele gimnaste, în cadrul campaniei Țară, țară, vrem campioane!, finanțată de Petrom în baza unui parteneriat public-privat. Selecția a avut loc la sala olimpică din cadrul Colegiului Național Sportiv Cetate Deva, iar fetițele cu vârste cuprinse între 5 și 8 ani au trecut prin mai multe teste specifice în urma cărora antrenorii vor putea aprecia dacă ele se vor putea pregăti pentru gimnastica de performanță.