Octombrie, cea mai stabilă, dar și cea mai secetoasă lună a anului

Octombrie este cea mai stabilă lună de toamnă, cu zile în şir în care vremea se menţine însorită, deşi nopţile devin tot mai reci, iar în majoritatea zonelor ţării apare bruma, se arată în caracterizarea climatică a lunii octombrie, publicată de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM). De asemenea, meteorologii afirmă că octombrie este cea mai săracă în precipitaţii dintre lunile anului.

"Ţara noastră se află mai mult sub influenţa maximului barometric est-european, iar dorsala anticiclonului Azoric se retrage treptat spre vestul continentului. Din cauza modificării distribuţiei centrilor barici pe continent, dar şi reducerii duratei de strălucire a Soarelui, temperaturile medii lunare din această lună sunt, în general, cu 5-7 grade Celsius mai mici decât cele din septembrie", spun specialiştii ANM. Temperatura medie multianuală a lunii octombrie are valori cuprinse între 10 şi 12 grade Celsius în zonele de câmpie şi deal, peste 12 grade în sud-vestul ţării şi pe litoral, iar în zona Maramureşului şi a Transilvaniei, între 8 şi 10 grade. "Din datele înregistrate în perioada 1961-2018 la staţiile meteorologice din reţeaua ANM se constată că temperatura medie multianuală a lunii octombrie are valori cuprinse între 10 şi 12 grade în zonele de câmpie şi deal din Oltenia, Muntenia, Banat, Crişana, Dobrogea şi pe areale mai restrânse din Moldova. Pe litoral, în Delta Dunării şi izolat, în sud-vestul ţării, mediile depăşesc 12 grade. Valori între 8 şi 10 grade, sunt caracteristice Transilvaniei, Dealurilor Vestice, Maramureşului, celei mai mari părţi a Moldovei şi Subcarpaţilor. În depresiunile intramontane şi în zona montană joasă (sub 1.500 de metri) sunt caracteristice temperaturi medii cuprinse între 4 şi 8 grade. În zona montană înaltă (peste 1.500 de metri) aceste valori coboară până la 2 şi 4 grade, iar la Vf. Omu chiar sub 0 grade ", se arată în prognoza ANM. Specialiştii susţin că, uneori, din cauza pătrunderii unor mase de aer tropical pe teritoriul ţării noastre, se mai pot înregistra temperaturi maxime „estivale“ chiar şi în octombrie, cu valori ce depăşesc 35 - 38 grade Celsius.