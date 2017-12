Olguţa Vasilescu în locul lui Sergiu Nicolaescu, la Comisia de Cultură

Acuzat că a plecat din PSD, motivat fiind cu sume pentru realizarea unor filme, preşedintele Comisiei pentru cultură din Senat, Sergiu Nicolaescu, a declarat, ieri, că demisia sa din PSD nu are nicio legătură cu finanţarea unor filme ale sale de Centrul Naţional al Cinematografiei (CNC). „Eu nu am primit încă o scrisoare de la CNC cu privire la finanţarea filmelor”, a mai spus Nicolaescu. El a adăugat că va preda conducerea Comisiei pentru cultură vicepreşedintelui acesteia, Tiberiu Bokor (UDMR), până când partidul va decide cui îi va reveni şefia comisiei amintite. Întrebat dacă va reveni asupra deciziei sale de a demisiona din PSD, Sergiu Nicolaescu a evitat să dea un răspuns. Senatorul Sergiu Nicolaescu a anunţat, luni, la şedinţa grupului social democrat, că demisionează din PSD. Pe de altă parte, grupul PSD din Senat o va nominaliza, astăzi, pe Olguţa Vasilescu pentru a prelua funcţia de preşedinte al Comisiei de cultură, în locul lui Sergiu Nicolaescu. Sursele parlamentare au arătat că decizia înlocuirii lui Sergiu Nicolaescu cu Olguţa Vasilescu a fost deja luată la nivelul grupului PSD din Senat. De asemenea, Vasilescu are şi suportul preşedintelui PSD, Victor Ponta, pentru a prelua preşedinţia Comisiei de cultură din Senat.