Operație în premieră internațională!

Medici de la Institutul de Chirurgie Cardiovasculară "Prof. dr. George I.M. Georgescu“ din Iași și Spitalul de Recuperare din Iași au efectuat, vineri, în premieră internațională, o intervenție chirurgicală în timpul căreia o femeie a fost operată pe cord și i s-a efectuat o protezare de șold. Beneficiara acestei intervenții este o femeie de 86 de ani. Femeia era internată la Institutul de Cardiologie din cauza unei afecțiuni cardiace pentru care era nevoie de o protezare aortică. Joi, cu o zi înainte de operație, femeia a leșinat și în cădere și-a fracturat șoldul stâng. Din cauza noii complicații, intervenția a fost amânată. Vineri dimineață, o echipă de 6 medici, 14 asistenți medicali și personal auxiliar de la Institutul de Chirurgie Cardiovasculară "Prof. dr. George I.M. Georgescu" din Iași și Spitalul de Recuperare din Iași a intrat în sala de operație a Centrului de Chirurgie Cardiovasculară, scrie Agerpres. ”Pacienta a fost pregătită pentru o operație specială la inimă. Ea fiind bolnavă de inimă și cu multe comorbidități, cu un euroscor foarte mare, a fost propusă pentru implantare de valvă aortică transcateter prin abord femural (fără efectuarea inciziei sternului - n.r.). Atunci când stenoza aortică ajunge într-un cadru avansat are mai multe manifestări, una dintre acestea fiind sincopa (pierderea stării de conștiență - n.r). O astfel de cădere a avut și în cursul dimineții. Când și-a revenit, pacienta s-a plâns de durere în zona șoldului stâng. Analizele imagistice au arătat că femeia a suferit o fractură de col femural”, a declarat prof.dr. Grigore Tinică, managerul Centrului de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Institutului de Chirurgie Cardiovasculară "Prof. dr. George I.M. Georgescu“ din Iași. Prof. dr. Radu Botez, șeful Clinicii de Ortopedie din cadrul Spitalului de Recuperare, a declarat că fractura de col femural este întâlnită destul de frecvent la femei, mai ales la persoanele în vârstă care suferă de osteoporoză. ”În acest caz, putea fi făcută intervenția de cateterism cardiac, dar rămânea problema fracturii. După intervenție nu puteam interveni pentru că pacienta nu putea fi mobilizată. Pe de altă parte, nu aș fi putut să o operez. Inima ei nu rezista. Fiind constrânși de împrejurări, am spus că operăm împreună”, a explicat prof. dr. Radu Botez. ”Pentru remedierea acestor probleme medicale a fost nevoie de efectuarea a două dintre cele mai complicate intervenții chirurgicale din zona cardiacă și ortopedică pe care trebuia să le facem. Era la concurență. Dacă i se dădea anestezie pentru operația ortopedică, nu ținea cordul pentru pregătirea preoperatorie și postoperatorie. Dacă noi îi făceam operația cardiacă, mobilizarea era imposibilă”, a mai spus prof. dr. Grigore Tinică. Intervenția pentru afecțiunea cardiacă a durat mai bine de două ore, cu patru ore mai puțin decât dacă medicii ar fi recurs la o altă abordare. După ce a fost rezolvată problema cardiacă, anesteziștii, ortopezii și neurologii de la Spitalul de Recuperare au intrat în blocul operator. ”După intervenția pe cord, sub aceeași anestezie care a fost prelungită, echipa venită de la Spitalul de Recuperare a pregătit pacienta și a efectuat implantarea unei endoproteze pentru fractură. Particularitatea este că pe un pacient destul de fragil, în vârstă, în timpul unei intervenții chirurgicale s-au rezolvat două endoprotezări echivalente unor transplanturi. Intervenția a ieșit perfect", a explicat prof. dr. Radu Botez, șeful Clinicii de Ortopedie din cadrul Spitalului de Recuperare Iași. Cei doi medici susțin că, dacă ar fi fost făcută o intervenție de osteosinteză, pacienta nu ar fi avut voie să se mobilizeze sau să calce între trei și șase luni. Într-o astfel de situație, pacienta ar fi riscat ca în scurt timp să dezvolte o afecțiune la nivelul plămânilor și o disfuncție multiplă de organe. Astfel, pacienta se va putea deplasa la numai o zi de la efectuarea intervenției. "Pacienta a fost transferată în clinica de Terapie Intensivă, este în stare bună, cu parametri hemodinamici și vitali în limite normale. Pacienta, începând de mâine, se poate ridica. Pentru o pacientă în vârstă și cu problemele ei este realmente un ajutor. Sunt șanse de viață enorme oferite pacientei din ambele direcții", a spus prof. dr. Grigore Tinică.