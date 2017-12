Opere de artă de sute de mii de euro, expuse la Cazino

SUB STRICTĂ SUPRAVEGHERE Clădirea simbol a oraşului de la ţărm de mare, Cazinoul, a devenit, în aceste zile, principalul punct de interes al iubitorilor de artă constănţeni, cât şi al colecţionarilor din ţară, veniţi special să asiste la un eveniment expoziţional de excepţie. Spaţiu încărcat de amintiri şi istorie, cu o vechime de peste un veac, monumentul-emblemă al Constanţei de care se leagă, de-a lungul timpului, momente unice - cum este şi începerea scrierii romanului „Întunecare”, de Cezar Petrescu - Cazinoul îşi deschide larg porţile publicului constănţean. Începând de ieri, dar şi astăzi şi mâine, în intervalul orar 10.00 - 21.00, amatorii de artă pot vizita gratuit, în sala mare de la parter, expoziţia Licitaţiei de Primăvară a casei Artmark cuprinzând 40 de capodopere semnate de cei mai valoroşi pictori români de patrimoniu.

Evaluate per total la aprox. 700.000 de euro, lucrările cuprinse în expoziţia organizată de Artmark, cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanţa şi al Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), poartă semnături celebre precum: Grigorescu, Tonitza, Petraşcu, Pallady, Băncilă, Cumpăna, Iser sau Baba.

Străjuit de mare, Cazinoul, care va intra în curând în reabilitare, este, în aceste zile, gata să primească „valul” curioşilor. Măsurile de securitate sunt sporite, echipe speciale de la Zip Escort, dar şi din cadrul Direcţiei Judeţene de Pază, Poliţiei şi Jandarmeriei veghind permanent asupra bunei desfăşurări a evenimentului.

VERNISAJ CU OFICIALITĂŢI La vernisajul expoziţiei Artmark, organizat, ieri, la amiază, printre participanţi s-au aflat preşedintele CJC, Nicuşor Daniel Constantinescu, viceprimarul Constanţei, Decebal Făgădău, prefectul Eugen Bola, directorul Muzeului de Artă, dr. Doina Păuleanu. Cunoscut şi ca iubitor al artei, preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, a admirat pe îndelete operele expuse, vizibil încântat şi cerând explicaţii suplimentare criticilor. Acesta a declarat: „Nu ştiu dacă o să merg la licitaţia de la Mariott. Dacă o să îmi placă ceva, într-o limită rezonabilă (n.r. - ca preţ), voi cumpăra, pentru că am mai participat la licitaţii. Faptul că, înainte de licitaţia din 20 martie, Artmark, împreună cu Primăria Constanţa şi CJC, prezintă constănţenilor aceste tablouri, este un semn de respect pentru toţi cetăţenii municipiului şi judeţului Constanţa, pentru că au ocazia să le vadă efectiv. Una este să le vezi pe internet şi alta e să vezi în realitate opere semnate de Grigorescu şi atâţia alţi mari pictori şi să decizi dacă să mergi sau nu la licitaţie”. Nicuşor Constantinescu a adăugat: „Din păcate, arta românească şi tablourile în special, în 50 de ani sub comunism, nu au ieşit în expoziţii internaţionale, nu au fost cotate şi nu au valoare foarte mare. Grigorescu, care este cel mai mare pictor român, nici nu e cunoscut foarte bine în Europa. Eu am fost la câteva expoziţii mari, la Paris, Madrid şi nici nu auziseră de el. Ştiţi ce au făcut ruşii? Au închiriat galeriile de la Paris timp de doi ani şi n-au expus decât lucrări semnate de pictori ruşi. După doi ani, s-a înzecit valoarea tablourilor, deci noi trebuie să ieşim în străinătate, să ne vadă, să ne aprecieze, să ne critice şi atunci ne vor creşte valorile...”.

MOMENT IREPETABIL „Scopul primordial al acestei expoziţii şi scopul nostru, ca şi municipalitate, a fost adresat constănţenilor. Cred că este un moment irepetabil punerea lucrărilor laolaltă, în această expoziţie, pentru că sunt convins că, la licitaţia din 20 martie, majoritatea operelor vor fi licitate şi vor intra în colecţii de artă”, a precizat, la rândul său, viceprimarul Decebal Făgădău.

Expoziţia promite să fie un mare succes la malul mării, la Cazino fiind aşteptaţi, astăzi şi mâine, între orele 10.00 şi 21.00, numeroşi vizitatori. Creaţiile vor putea fi adjudecate în cadrul Licitaţiei de primăvară, care se va desfăşura la J.W. Marriott Grand Hotel din Capitală, pe 20 martie.

„Colombina”, regina expoziţiei

Vizitatorii sunt întâmpinaţi, încă de la intrare, de lucrarea-vedetă a expoziţiei, celebra şi arhimediatizata „Colombină în verde” a lui Nicolae Grigorescu, căreia organizatorii i-au găsit un loc special, separat de întreaga colecţie. Repatriată în urmă cu câteva zile, în cadrul unei misiuni de negociere întreprinsă de experţii Artmark în sudul Franţei, „Colombina” grigoresciană (150.000 - 250.000 de euro) tronează pe un şevalet dispus la înălţime, pe scările din incinta Cazinoului, fiind pusă în valoare de un reflector special.

Despre „Colombina în verde”, dispărută în timpul persecuţiei sovietice din anii ’50 şi descoperită la o familie de francezi, lângă Montpellier, managerul Artmark, Alexandru Bâldea, a declarat: „Am fost anunţaţi de o persoană cu care suntem într-o relaţie de colaborare, fiul unui pictor - şi noi şi, în egală măsură, şi Muzeul de la Ploieşti, în a cărui subordine se află Muzeul Memorial „Nicolae Grigorescu” - pentru identificarea acestei lucrări. Ne-am dus să o vedem, acum vreo lună şi jumătate... A fost neaşteptată întâlnirea, pentru că o lucrare de valoarea aceasta, semnată de Grigorescu, o găsiţi rar în muzee. Suntem obişnuiţi cu „Carul cu boi” de varii dimensiuni, cu tematicile lui bucolice, dar rar se găseşte câte o lucrare reprezentativă pentru perioada franceză/italiană a artistului, iar aceasta e o creaţie de mari dimensiuni din perioada italiană”.