Opt ani de închisoare pentru Garofiţa Cojocaru

Femeia acuzată că a încercat să păcălească Romanian International Bank, Garofiţa Cojocaru, a fost condamnată, ieri, la opt ani de închisoare, de către Tribunalul Constanţa. Sentinţa mai spune că, timp de patru ani, deţinutei îi sînt interzise orice drepturi în penitenciar şi va trebui să plătească băncii păgubite suma de 12.058,52 euro, plus dobînzile aferente. Cojocaru a fost judecată pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi fals privind identitatea, iar decizia de condamnare nu este definitivă, putînd fi atacată la Curtea de Apel Constanţa. Reamintim că procurorii DNA Constanţa o acuză pe femeie că şi-a atribuit identitatea unei bucureştence, cu ajutorul unui buletin falsificat de complicii ei, şi a încercat să-i golească conturile din bancă. Procurorii anticorupţie constănţeni au stabilit că, anul acesta, pe 5 iunie, ascunzîndu-şi faţa sub borurile unei pălării pentru a nu fi surprinsă de camerele video, Garofiţa Cojocaru s-a prezentat sub numele de Elisabeta Ionescu la două sucursale ale Romanian Internaţional Bank (RIB) din Bucureşti, de unde a extras în total 7.500 euro, iar a doua zi, de la o altă sucursală din Capitală, a retras alţi 4.500 euro. Pe 10 iunie a urmat marea lovitură: ţinta a fost sucursala constănţeană a RIB, unde femeia a solicitat 1,25 milioane euro cash, motivînd că vrea să cumpere un imobil pe litoral, iar vînzătorul nu acceptă decît numerar. Angajaţii băncii au rugat-o să aştepte puţin pentru că nu aveau disponibilă toată suma cerută şi, pentru că li s-a părut ceva suspect, au anunţat Poliţia. Oamenii legii au prins-o pe Garofiţa Cojocaru în flagrant în timp ce ridica banii. La urmărirea penală şi în instanţă femeia a dat vina pe o rudă de-a ei, Carmen Pîrvu, cea care ar fi introdus-o în reţea. Ea a susţinut mereu că nu a fost decît un pion în mîinile complicilor, care au indus-o în eroare la început şi nu a ştiut ce face.