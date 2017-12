Ordonanța 13, pe masa judecătorilor CCR. Iohannis nu se va prezenta

Curtea Constituţională i-a adresat preşedintelui Klaus Iohannis invitaţia de a participa miercuri la judecarea sesizării sale şi a CSM privind conflictul de natură constituţională între puterile statului, şedinţa fiind una publică, a precizat, marţi, preşedintele CCR, Valer Dorneanu. "Am invitat părţile, l-am invitat şi pe preşedintele României, dar nu în calitate de parte, că nu e parte. Parte sunt Parlamentul, Guvernul şi CSM. Am adresat o invitaţie de a participa la invitaţie şi preşedintelui. Vom vedea mâine (miercuri, n.r.) dacă vine sau nu, noi ne-am făcut datoria să-l înştiinţăm cu privire la termenul de judecată al sesizării pe care domnia sa a făcut-o - şi una similară a făcut CSM", a detaliat Dorneanu. El a spus că şedinţa de miercuri a CCR în care se vor soluţiona cele două sesizări pe conflict de natură constituţională - ale preşedintelui Iohannis şi a CSM - între puterile statului va fi una publică. Întrebat de ce se procedează la o şedinţă publică, fiind, de altfel, pentru prima dată când se face o şedinţă publică, Dorneanu a răspuns: "Am avut două practici diferite. O dată am avut în vedere că sunt părţile autorităţi mai mari - am judecat în sala de consiliu, tot şedinţă publică fiind şi atunci - dar acum ne ducem exact unde ne trimite legea noastră de organizare în sala pe care o ştiţi atât de bine", a precizat Dorneanu. El a arătat că excepţia ridicată de Avocatul Poporului pe OUG 13 va fi discutată joi, şedinţa fiind tot publică.

Conform ultimelor informații, se pare că președintele Klaus Iohannis nu va onora invitația făcută de CCR.