Organizarea în defensivă, atuul lui Selymes

Creată în doar trei săptămâni, sub comanda lui Tibor Selymes, noua echipă a debutantei în Liga 1 - Săgeata Năvodari a surprins printr-o organizare perfectă în meciul cu Gaz Metan Mediaş, câştigat cu 1-0, în prima etapă a sezonului. Năvodărenii nu le-au dat prea mult şanse adversarilor, blocându-se bine în defensivă, şi au transformat în gol singura mare ocazie pe care şi-au creat-o, motiv pentru care tehnicianul grupării de pe litoral s-a declarat extrem de încântat de evoluţia echipei sale. „Pentru mine, principal este să nu primim gol. Am arătat ca o echipă bine organizată, am închis bine culoarele şi nu am lăsat spaţii între linii. Aşa se construieşte o echipă bună, cu multă muncă, cu organizare şi cu atitudinea pe care au avut-o toţi jucătorii care au intrat pe teren. Le-am zis că, în primul rând, vreau să văd că am o echipă. Şi am avut!”, a spus Selymes, care s-a agitat la marginea terenului pe tot parcursul jocului: „Aşa sunt eu, m-am agitat mult pe marginea terenului, dar trebuie să ţipi, pentru că sunt câţiva jucători tineri, fără experienţă. Trebuie să-i ţii în priză, altfel uită să facă faza de apărare”. Meciul a fost decis şi de schimbările inspirate făcute de antrenorul năvodărenilor, care i-a trimis în teren pe atacanţii Sorin Chiţu şi Viorel Dinu, cei doi conlucrând perfect la marcarea unicului gol al întâlnirii. „Am vorbit cu secunzii mei, ştiam că Sorin Chiţu are o viteză bună, astfel că am decis să-i dăm o jumătate de oră de joc şi să încercăm să-i surprindem pe spaţiile mari lăsate în apărare. A fost şi Viorel Dinu, care, cu experienţa acumulată, a ajuns unde trebuia şi a marcat”, a explicat Selymes. Pentru Săgeata urmează două deplasări, la FC Braşov şi FC Botoşani, iar năvodărenii speră să bifeze primele puncte pe teren străin. „Sunt două meciuri grele, dar putem lua puncte. Dacă în aceste două jocuri nu pierdem, voi fi foarte mulţumit. Orice echipă nou-promovată îşi doreşte să obţină cât mai multe puncte. Asta vrem şi noi, pentru că avem un culoar bun şi trebuie să strângem cât mai multe puncte, mai ales că vor veni şi vremuri mai grele. Sper să avem aceeaşi atitudine, să fim la fel de bine organizaţi, iar fizic sunt convins că vom sta şi mai bine”, a spus Selymes.

MAI VOR JUCĂTORI. Conducerea grupării de pe litoral încearcă să întărească lotul, fapt anunţat de Selymes după meciul de sâmbătă. „Încercăm să găsim încă doi jucători, un fundaş şi un atacant, să avem o bancă de rezerve mai bună”, a anunţat tehnicianul. Între timp, Săgeata l-a convins pe fundaşul Ioan Mera să semneze pe un sezon şi speră ca în această săptămână să-l legitimeze pe mijlocaşul Raul Costin. „Suntem în continuare în discuţii cu Raul Costin, aflat la Bucureşti, şi este posibil ca în zilele următoare să fie prezent la antrenamente, la Năvodari. În plus, mai vrem un fundaş stânga şi un atacant. Am luat trei puncte la debut, dar drumul este lung şi mai avem nevoie de jucători”, a explicat Aurelian Băbuţan, managerul general al năvodărenilor.