Organizatorii români ai CE de șah, lăudați de toată lumea

Campionatul European feminin de șah, competiție care a avut loc la Mamaia, s-a încheiat marți seară, când la hotelul Comandor a avut loc festivitatea de premiere. Organizatorii din România au fost lăudați în discursul de final ținut de președintele Uniunii Europene de Șah, gruzinul Zurab Azmaiparașvili, acesta fiind optimist înaintea Campionatelor Europene pentru juniori, programate anul viitor tot la Mamaia.

„A fost cea mai importanță competiție de șah organizată vreodată de România. Au participat multe șahiste de valoare, foste campioane mondiale și europene, cu pretenții foarte mari, a fost o luptă permanentă pentru podium. Mulți au fost surprinși că ne-am descurcat foarte bine cu organizarea, comparativ cu alte țări, și toată lumea ne-a lăudat pentru munca noastră. La anul va fi un concurs și mai important ca acesta, cu circa 1.200 de participanți. Va fi o probă de foc pentru noi, dar îi așteptăm cu plăcere pe cei care vor participa la Europenele de juniori”, a declarat Elena Cristian, directorul turneului de la Mamaia.

Așa cum am mai anunțat, titlul european i-a revenit marii maestre ucrainene Anna Ushenina, campioană mondială în perioada 2012-2013, care a acumulat 8,5 puncte din 11 posibile. Același total l-a reușit și medaliata cu argint, Sabrina Vega Gutierrez (Spania), care a pierdut aurul datorită coeficientului Buchholz inferior. Bronzul i-a revenit Antoanetei Stefanova (Bulgaria), care a încheiat competiția cu 8 puncte, la fel ca a patra clasată, Lilit Mkrtchian (Armenia), cele două fiind urmate de un grup de șase jucătoare cu câte 7,5p.

„A fost un concurs foarte puternic și nu mi-a fost deloc ușor să câștig. Sunt foarte fericită pentru victorie. Mamaia este foarte frumoasă și mi-a făcut plăcere să stau atâtea zile într-un hotel situat așa de aproape de mare. Am mai vizitat o dată România, pentru că am jucat la un turneu foarte puternic desfășurat la București, dar la Mamaia a fost mult mai frumos”, a mărturisit Anna Ushenina, precizând că următorul său obiectiv este participarea cu echipa Ucrainei la Olimpiada de la Baku, programată în perioada 1-14 septembrie 2016.

Dintre șahistele române, cel mai sus s-a clasat Irina Bulmaga, care a terminat pe locul 20, cu 7 puncte. „Un turneu foarte tare și foarte bine organizat. Din păcate, abia în ultima parte a turneului am reușit să joc șahul meu cel mai bun. M-am bucurat să joc acasă și mă bucur pentru acest rezultat, chiar dacă visam la mai mult. Am muncit mult înaintea Campionatului European și speram să mă calific la viitorul Campionat Mondial. Totuși, mai am o șansă, anul viitor... ”, a declarat jucătoarea în vârstă de 22 de ani, care activează la Politehnica Iași. Irina Bulmaga a reprezentat Republica Moldova până în 2009, când a primit cetățenia română. Ea are titlul de mare maestru la feminin, dar este și maestru internațional pentru competițiile masculine! Irina a fost dezamăgită de ratarea calificării la Campionatul Mondial, rezervată doar primelor 14 clasate la Mamaia. Dintre românce, doar Cristina Foișor era deja calificată pentru CM.

Maria Anghel (12 ani), singura constănțeancă din concurs, antrenată la Palatul Copiilor de Claudiu Iordache, a terminat Europenele de la Mamaia pe locul 108 din 112, cu 3 puncte obținute în urma a trei victorii. „Eu zic că organizarea a fost foarte bună, mai ales că mai multe forțe și-au unit potențialul ca totul să iasă bine. Maria Anghel a fost cea mai mică din concurs, dar până la urmă a adunat trei puncte, muncite. A avut un câștig ELO de 55 de puncte, ceea ce arată că prestația ei a fost foarte bună, chiar dacă s-a clasat printe ultimele. Să nu uităm că turneul a fost foarte greu, adresat senioarelor, multe mari maestre. A avut și partide mai bune, și partide mai rele, însă per ansamblu a fost o experiență foarte utilă. Campionatele Europene de juniori de anul viitor vor reprezenta o competiție mult mai complexă din punct de vedere al organizării, datorită numărului mare de participanți. Estimăm că vor veni cel puțin 800 de jucători, dar sperăm că experiența de anul acesta ne va prinde bine și ne vom descurca. Cred că 10-15 dintre ei vor fi constănțeni. Turneul este deschis, este la noi acasă, iar cheltuielile vor fi mai mici, așa că ar fi păcat să nu participe”, a afirmat Claudiu Iordache, președinte al Asociației Județene de Șah Constanța, care la Mamaia a fost și unul dintre arbitrii competiției.

La Campionatul European de la Mamaia au participat 112 jucătoare din 27 de țări. Competiția s-a desfășurat sub auspiciile Uniunii Europene de Șah, în organizarea Ministerului Tineretului și Sportului, Primăriei Municipiului Constanța și Federației Române de Șah, în parteneriat cu Asociația Litoral-Delta Dunării.

