„Otello” şi „Lucia di Lammermoor” revin la „Oleg Danovski”

Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski” le pregăteşte melomanilor două evenimente de excepţie: reluarea a două titluri clasice de o mare valoare, spectacolele de operă „Otello”, de Giuseppe Verdi şi „Lucia di Lammermoor”, de Gaetano Donizetti. Potrivit directorului general al instituţiei teatrale de la malul mării, soprana Daniela Vlădescu, melomanii se vor delecta, în cea de-a doua jumătate a lunii mai, cu opera verdiană „Otello”, după celebra piesă a lui Shakespeare, „Othello”, având la bază un libret de Arrigo Boito. Spectacolul, pus în scenă de Cristian Mihăilescu, este reluat pentru scena constănţeană după o absenţă de aproximativ zece ani. Premiera piesei a avut loc la 5 februarie 1887, la Milano.

Următoarea surpriză, reluarea operei „Lucia di Lammermoor”, de Gaetano Donizetti, se va materializa în toamnă, atunci când este programat şi Festivalul Internaţional al Muzicii şi Dansului. Capodoperă a romantismului italian, celebra tragedie donizettiană are la bază un libret de Salvatore Cammarano, după romanul lui Walter Scott, „The Bride of Lammermoor\". Premiera operei a avut loc la data de 26 septembrie 1835, la Teatro San Carlo din Napoli, bucurându-se de un succes imens, care s-a repetat, ulterior, pe marile scene de la Viena, Paris, Londra, Amsterdam sau New York (1843). În prezent, „Lucia di Lammermoor” se numără printre cele mai apreciate opere din repertoriul liric internaţional. În cele două spectacole vor evolua, în mare parte, artişti consacraţi ai scenei lirice de la malul mării.

În ceea ce priveşte Compania de Balet, managerul general al TNOB „Oleg Danovski”, Daniela Vlădescu, a menţionat că, în prezent, se fac eforturi pentru reluarea capodoperei ceaikovskiene „Lacul lebedelor”. Criza economică pune, însă, sub semnul întrebării materializarea proiectului, un deziderat care, în ultimii ani, s-a aflat pe agenda priorităţilor teatrului constănţean, dar care nu a putut fi încă pus în aplicare. Prin reluarea acestui balet, pus în scenă de regretatul Oleg Danovski - variantă care nu se mai poate juca la teatrul constănţean din cauza prevederilor impuse de moştenitorii drepturilor de autor - teatrul care poartă numele marelui coregraf „va reîntregi” trilogia ceaikovskiană. Aceasta mai cuprinde lucrările, nu mai puţin celebre, „Frumoasa din pădurea adormită” şi „Spărgătorul de nuci”, care se află, deja, în repertoriul instituţiei.