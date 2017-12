Pacienţii Spitalului Clinic de Urgenţă, trataţi la 40 de grade Celsius

Un miros greu, de transpiraţie, amestecat cu cel de medicamente se simte pe holurile celei mai mari unităţi spitaliceşti din Constanţa. Pentru a putea trece peste temperaturile de 40 de grade Celsius, bolnavii, privaţi de frigidere sau de apă rece, îşi fac vînt cu ziare sau reviste. Ventilatoare sînt doar în cîteva saloane, iar aparate de aer condiţionat doar în Clinica de Neurochirurgie. Deşi este groaznic de cald, unele ferestre nu se pot deschide pentru că sînt înţepenite, iar unele instalaţii sanitare sînt defecte.

Aglomeraţie atît pe holuri, cît şi în saloanele Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă! Lume agitată, nervoasă, un adevărat furnicar! "La o parte! Este o urgenţă!", s-a auzit o voce de băbat. Cei care aşteaptă pe holul Urgenţei din cadrul celei mai mari unităţi sanitare din judeţ de-abia se mişcă. Este prea cald, iar oamenii nu mai fac faţă caniculei. "Am primit peste 25 de cazuri de persoane care nu s-au simţit bine din cauza căldurii", explică o asistentă, alteia. Dacă Urgenţa de-abia face faţă solicitărilor celor care suferă de diferite afecţiuni, în saloane situaţia este şi mai gravă. Aici nu se poate respira pentru că aerul este încins din cauza temperaturilor extrem de ridicate din ultimele zile, dar şi pentru că cele mai multe clinici sînt supraaglomerate, iar pacienţii preferă să stea pe holurile unităţii spitaliceşti, unde este curent. "În saloane este infernal. Deşi această cameră este de patru paturi, sînt îngrămădite şase. După ora 13.00, rudele şi prietenii pot veni să ne vadă, aşa că, în loc de şase persoane, se adună în acelaşi salon, 12. Cred că nici în iad nu este aşa de cald!", a spus Vasile Ioanic, unul dintre pacienţii spitalului, internat în Clinica de Neurologie. Situaţia se înrăutăţeşte pe măsură ce se urcă la etajele şase, şapte, opt şi nouă. "Am născut acum două zile. Din păcate, sînt îngrozită de condiţiile din acest spital. Ies pe culoar ca să mă răcoresc, dar bebeluşul meu are de suferit. El trebuie să stea în salon, nu pot deschide geamul pentru că se face curent şi îmi este teamă să nu răcească", a spus Ioana Mancea, o proaspătă mămică. Temperaturile ridicate sînt greu de suportat şi de către cele care vor naşte în curînd şi care, în unele cazuri, sînt imobilizate la pat. "L-am rugat pe soţul meu să îmi aducă un ventilator de acasă pentru că nu pot respira din cauza căldurii. M-am îngrăşat 15 kg şi îmi este şi mai greu. Am văzut că alte colege de cameră ies pe hol, unde se mai face ventilaţie, dar eu nu am voie să mă mişc", a spus Irina Teci, o altă pacientă internată la etajul VII, în Clinica de Ginecologie.

Fără frigidere şi apă rece

Se ştie că, atunci cînd este cald, orice persoană simte nevoia să consume multe lichide. Din păcate, pacienţii internaţi în saloanele Spitalului Judeţean nu pot consuma băuturi reci, în saloane neexistînd frigidere. "Aş putea bea apă rece doar dacă m-aş duce la chioşcul din faţa spitalului. De asemenea, nu pot să consum niciun fel de aliment adus de acasă şi care trebuie refrigerat, deoarece nu am frigider. Mîncarea de aici nu este chiar ceea ce mi-aş dori, dar nu pot să fac altceva", a spus Vasile Vanea, un bolnav care cu greu face faţă căldurii. De asemenea, în unele saloane sistemele de instalaţii sanitare nu funcţionează, astfel încît pacienţii se văd nevoiţi să apeleze la bunăvoinţa celorlalţi bolnavi mai norocoşi. Cum doar în saloanele Clinicii de Neurochirurgie există aparate de aer condiţionat, achiziţionate din sponsorizări, în celelalte, pacienţii se răcoresc cu ce pot: ventilatoare, reviste, cărţi, ziare sau evantaie. Ar fi o soluţie şi deschiderea unor geamuri, dar acest lucru ar fi posibil doar dacă acele ferestre nu ar fi înţepenite. "Am asigurat apă pentru toţi angajaţii şi, de asemenea, am montat în curte o ţîşnitoare. Paznicii udă curtea în permanenţă pentru ca aerul să se mai răcorească", a declarat directorul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, dr. Tiberiu Ioan Tofolean. Despre căldura din saloane - nimic.

Căldura sufocă şi spitalele din Mangalia şi Medgidia

Căldură este şi în celelate unităţi spitaliceşti din judeţ, dar pacienţii nu au chiar atît de mult de suferit de pe urma caniculei. "La noi nu este chiar atît de cald în saloane. Poate doar în secţia de nou-născuţi, dar acolo există ventilatoare", a declarat directorul Spitalului Municipal Medgidia, dr. Stere Buşu. Nici Mangalia nu este privată de consecinţele creşterii simţitoare a mercurului din termometre. "Am asigurat apă pentru toţi angajaţii. De asemenea, pe holurile spitalului, sînt amplasate tonomate pentru diferite sucuri şi aparate care filtrează apa. Mai mult, în sălile de operaţii avem aparate de aer condiţionat. Din păcate, în saloane nu există, dar vom monta. Avem noroc că spitalul este situat pe malul mării şi că saloanele nu sînt cu faţa spre sud", a declarat directorul Spitalului Municipal Mangalia, dr. Ion Niculescu.