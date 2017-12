Panourile fotovoltaice, din nou „în cărţi“ la Năvodari

Cheltuielile cu iluminatul public golesc substanţial bugetele administraţiilor locale. De aceea, primarii caută soluţii să nu mai dea atâţia bani. Aşa se face că mulţi primari au îmbrăţişat ideea ca iluminatul public să fie asigurat din surse regenerabile. Unii s-au gândit la turbine eoliene, alţii la panouri fotovoltaice. Odată cu lansarea mai multor programe prin care ar putea fi atraşi bani europeni pentru implementarea unor astfel de proiecte, mai multe administraţii locale s-au apucat de adunat documentaţii şi au depus studii de fezabilitate şi proiecte. S-au cheltuit bani mulţi pentru întocmirea studiilor, şi nu toate primăriile au avut norocul să se afle printre cele câştigătoare. Adică nu toate proiectele au ajuns să fie finanţate, din varii motive. Unele nu întruneau punctajul, altele chiar dacă au întrunit punctele necesare au fost nefinanţabile. Motivele? Poate politice, poate nu mai rămăseseră bani pentru finanţare. Este greu de crezut totuşi că ar putea fi a doua variantă, în condiţiile în care s-au tras atâtea semnale că România a atras foarte puţine fonduri europene.

PUNCTAJ PROBLEMĂ În una dintre aceste situaţii s-a aflat Primăria Năvodari care, în 2011, a ajuns să dea în judecată Ministerul Economiei şi implicit Autoritatea de Management a Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) pentru că a subevaluat proiectul depus de administraţia locală. După evaluare, reprezentanţii AM POS CCE au spus că proiectul este eligibil, dar nefinanţabil. Reprezentanţii administraţiei locale spun că Năvodari a primit 72 de puncte din maximul de 100 şi că ar fi meritat să intre la finanţare. Nemulţumită, Primăria a cerut reevaluarea şi, în primăvara acestui an, Ministerul Economiei a anunţat Primăria Năvodari că proiectul va intra la finanţare. Aşa se face că angajaţii administraţiei locale s-au apucat să refacă documentaţia necesară. „Nu ştim dacă a contat procesul pe care l-am deschis sau dacă am urcat în faţa altora care nu au reuşit să implementeze proiectul şi s-au redirecţionat fondurile“, a declarat şeful Serviciului de Achiziţii Publice din cadrul Primăriei Năvodari, Adrian Constantin. Indiferent de toate aceste aspecte, cert e că la Năvodari vor fi investite aproape şase milioane de euro pentru un proiect care are la bază introducerea în sistemul de iluminat public a panourilor fotovoltaice. Mai exact, aproape 3.700 de stâlpi vor fi înlocuiţi sau dotaţi cu panouri fotovoltaice, corpuri de iluminat şi acumulatori. În acest fel, costurile cu iluminatul public, în tot oraşul, vor fi reduse cu aprox. 95 de mii de lei lunar.