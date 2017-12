Papa Francisc are succes şi pe Twitter

Contul de Twitter papal, @pontifex, în nouă limbi, a fost accesat de patru millioane de utilizatori al acestui serviciu de socializare, de la deschiderea sa la 12 decembrie, de către Papa Benedict al XVI-lea şi a înregistrat o creştere a interesului utilizatorilor după reactivarea sa odată cu alegerea noului Papă, conform ultimelor date oferite publicităţii de reţeaua de socializare. Conform ultimelor informaţii, peste 3.900.000 de utilizatori s-au înregistrat pentru a primi informaţii de la acest cont de Twitter. Alegerea Papei Francisc pe 13 martie a atras după sine redeschiderea contului @pontifex, închis după ce Papa Benedict al XVI-lea a renunţat la pontificat, pe 28 februarie. ”Habemus Papam Franciscum” a fost mesajul care a semnalat reluarea activităţii pe acest cont.

Numărul de utilizatori înregistraţi (followers) pentru versiunea în limba engleză a ajuns la 2.060.000. Sunt şi 1.046.000 de utilizatori înregistraţi pentru varianta în limba spaniolă, 437.000 în italiană, 122.000 în portugheză, 92.600 în franceză, 76.700 în germană, 55.200 în poloneză, 44.400 în latină şi 38.300 în limba arabă. Aceleaşi mesaje sunt traduse în toate aceste limbi.

Ieri, în ziua slujbei sale inaugurale, Papa Francisc a trimis două mesaje. ”Servitutea este adevărata putere. Papa trebuie să slujească fiecăruia, dar în special celor mai săraci, celor lipsiţi de putere şi celor mai mici”, susţine primul mesaj. ”Să-L întâmpinăm pe Hristos în viaţa noastră, aveţi grijă unii de alţii, apăraţi creaţia cu dragostea voastră”, susţine şi cel de-al doilea mesaj.

Pe de altă parte, una dintre cele 11 cărţi scrise de Papa Francisc va fi tradusă pentru prima dată în limba engleză. ”On Heaven and Earth: Pope Francis on Faith, Family and the Church in the 21st Century”, în traducere ”În cer şi pe pământ: Papa Francisc despre credinţă, familie şi Biserică în secolul al XXI-lea”, care a fost publicată iniţial în limba spaniolă, în 2010, va fi lansată în SUA şi în Canada, în limba engleză, pe 7 mai. Fostul cardinal argentinian Jorge Bergoglio a scris această carte în colaborare cu rabinul Abraham Skorka, rector la seminarul rabinic latino-american din Buenos Aires, sub forma unei serii de conversaţii. Conversaţiile lor abordează subiecte variate, precum Dumnezeu, ateism, avorturi, Holocaust, căsătorii între persoane de acelaşi sex, fundamentalism şi globalizare. În această carte, viitorul Papă Francisc îşi expune părerea despre eforturile care trebuie făcute pentru întărirea legăturilor dintre religiile lumii. Până la alegerea sa ca Papă, cardinalul Bergoglio a publicat deja 11 cărţi în spaniolă, limba lui maternă.