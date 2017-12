Papa Francisc, la un an de pontificat

Suveranul Pontif s-a pregătit pentru marea sărbătoare a primei aniversări a pontificatului său prin rugăciune şi meditaţie, într-o reşedinţă privată din afara Vaticanului. Pe 13 martie 2013, Papa Francisc era anunţat ca lider al Bisericii Romano-Catolice după demisia neaşteptată a predecesorului său, Benedict al XVl-lea. Şi alegerea sa a luat prin surprindere lumea, iar suflul nou adus la Vatican a câştigat o mare popularitate în rândul credincioşilor. Cardinalul Bergoglio este un argentinian de origine italiană şi primul iezuit care ajunge Papă. “Sper că voiajul spiritual va avea roade pentru toată lumea şi vă rog să ne includeţi în rugăciuni şi pe noi, pe mine şi pe slujbaşii Curiei Papale, care vom începe o săptămână de exerciţii spirituale”, au fost cuvintele Papei Francisc, care a lăsat să se înţeleagă că va continua reformarea Bisericii.

CUVÂNTUL DE ORDINE RĂMÂNE „SCHIMBARE“ După un an de mandat al Papei Francisc, se poate spune deja că a schimbat multe şi a pus în mişcare numeroase cutume ale Bisericii, fără a declanşa, e drept, o revoluţie. Papa Francisc a devenit foarte repede popular în rândul credincioşilor. Chiar dacă dogmele nu au fost schimbate, el a introdus numeroase momente de simplitate şi spontaneitate în ritualurile religioase. Papa Francisc a preluat conducerea Bisericii Romano-Catolice în vremuri tulburi, pe fondul scandalurilor legate de abuzurile sexuale asupra copiilor şi de scurgerea de documente secrete ce dezvăluie corupţia şi rivalitatea dintre cardinalii care fac parte din Curia Papală, Executivul Vaticanului. Într-un interviu acordat “Corriere della Sera”, despre primul an de pontificat, Suveranul Pontif a declarat că este deranjat să fie prezentat ca un fel de Superman. “PAPA ESTE UN OM CARE RÂDE, CARE PLÂNGE, CARE DOARME LINIŞTIT ŞI CARE ARE PRIETENI. O PERSOANĂ NORMALĂ”, A DECLARAT PAPA FRANCISC.

Suveranul Pontif nu s-a sfiit să amintească şi scandalul acuzaţiilor de pedofilie. “Cazurile de abuzuri sexuale sunt teribile, deoarece lasă urme extrem de adânci. Benedict al XVI-lea a fost extrem de curajos şi a deschis un drum. Biserica a făcut multe pe acest drum. Poate mai mult ca oricine. Statisticile în legătură cu acest fenomen al violenţei împotriva copiilor sunt impresionante, însă arată, de asemenea, cu claritate că marea majoritate a abuzurilor survin în familie şi în vecinătatea acesteia. Biserica Romano-Catolică este, poate, unica instituţie publică ce a reacţionat cu transparenţă şi responsabilitate. Nimeni nu a făcut mai mult. Şi totuşi, Biserica este singura atacată”, a declarat Papa Francisc. În februarie, Comisia ONU pentru Drepturile Copilului a publicat un raport în care critică Vaticanul pentru că îşi protejează preoţii acuzaţi de pedofilie. Naţiunile Unite au cerut atunci Sfântului Scaun să facă publice cazurile de pedofilie, pentru ca cei vinovaţi să fie traşi la răspundere şi să fie eliminaţi imediat din Biserică.

DECLARAŢII DE PRESĂ Întrebat dacă următoarea vizită în Ţara Sfântă ar putea conduce la un acord de intercomuniune cu credincioşii ortodocşi, Papa Francis a răspuns: “Suntem cu toţii nerăbdători să obţinem rezultate finale. Însă calea spre unitate cu credincioşii ortodocşi înseamnă, mai presus de toate, să mergem şi să lucrăm împreună”, a spus Suveranul Pontif, care a adăugat că “teologia ortodoxă este foarte bogată şi cred că are, în acest moment, mari teologi. Viziunea lor despre Biserică şi sinodalitate este minunată”. În viitorul apropiat, Papa Francisc va efectua o vizită în Coreea de Sud, ceea ce acordă o mare importanţă credincioşilor catolici din Orientul Îndepărtat, de multe ori ignoraţi pentru a nu stârni suspiciunile Chinei, care se simte direct ameninţată de activităţile religioase de pe teritoriul sau din apropierea graniţelor sale.

Printre numeroasele teme abordate în interviul acordat “Corriere della Sera”, Papa a vorbit şi despre căsătorie, “care este între un bărbat şi o femeie”, dar s-a arătat prudent în privinţa uniunilor civile. “Acestea sunt justificate de statele laice pentru a regla aspecte economice, ca asistenţa sanitară”, a mai declarat Suveranul Pontif. Papa a vorbit şi despre preferinţele sale cinematografice, în contextul decernării premiului Oscar producţiei italiene “La grande belezza”, în regia lui Paolo Sorrentino. Acesta a spus că ultimul film pe care l-a văzut este “La vita è bella”, de Roberto Benigni, de asemenea premiat cu Oscar pentru Cel mai bun film străin, dar că îi plac şi filmele regizorului polonez Andrzej Wajda.