Pârghiile BNR s-au stricat

Funcţionează sau nu politica monetară? Dobânda-cheie scade, rezervele minime obligatorii scad, dar creditarea, dom’le, cum e creditarea? Păi tot cam praf, pentru că mecanismul de transmisie a deciziilor Băncii Naţionale a României (BNR) în economie este distrus, notează analistul Florin Cîţu. „Sunt două motive pentru care spun asta. În primul rând, politica BNR are mai multe obiective (curs, stabilitate financiară şi inflaţie). Asta a creat confuzie. În plus, banca centrală a fost restrictivă, pentru a apăra cursul valutar, iar asta a împins economia şi mai adânc în recesiune şi a prelungit criza economică. Bineînţeles, politica fiscală la fel de restrictivă care a urmat celei monetare a accentuat efectele negative din economie. Venitul disponibil, spre exemplu, a scăzut în fiecare an. În aceste condiţii, acumulările de pierderi, falimente şi întârzieri de plată din economie au dus la distrugerea mecanismului de transmisie a relaxării monetare“, spune Cîţu. În al doilea rând, creditele neperformante au continuat să crească şi să tragă în jos economia. „Asta se observă la masa monetară în sens larg (indicatorul oficial se numeşte M3), care a crescut, din ianuarie 2013 încoace, deşi creditarea a stagnat, semn că neperformanţa face ravagii“, conchide Cîţu. Într-o economie funcţională, creditarea creşte cot la cot cu M3.