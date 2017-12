Părinţii, informaţi online despre oferta învăţământului profesional

Promovarea învăţământului profesional constănţean a început în forţă! Ieri, sala mică a Casei de Cultură a Sindicatelor a fost neîncăpătoare pentru zeci de părinţi şi profesori care au venit să afle mai multe despre învăţământul profesional, dar şi să cunoască oferta liceelor pentru următorul an şcolar. Inspectorul general şcolar din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, prof. Răducu Popescu, a declarat că la întâlnire au fost chemaţi preşedinţii asociaţiilor de părinţi din ciclul gimnazial şi reprezentanţii părinţilor elevilor din clasele a VIII-a, precum şi diriginţii lor, pentru că, începând din anul şcolar 2014-2015, ei vor fi cei care vor putea opta pentru această formă de învăţământ. „La întâlnire am invitat reprezentanţii unor companii şi firme importante din judeţul Constanţa: vânzători de autoturisme, directori de vânzări ale unor lanţuri mari de magazine şi reprezentanţi ai Regionalei CFR. Rugămintea mea este ca profesorii să transmită aceste informaţii privind învăţământul profesional tuturor părinţilor pe care îi au în asociaţia de părinţi. Ideea este să afle cât mai mulţi părinţi”, a declarat prof. Popescu. În cadrul întâlnirii, părinţilor şi profesorilor li s-au prezentat oferta şi numărul de clase în judeţul şi municipiul Constanţa: 24 de unităţi şcolare profesionale cu 800 de locuri. „Părinţii nu ştiu ce vizează învăţământul profesional şi trebuie lămuriţi. Ei trebuie să ştie că elevii care vor învăţa în respectivele unităţi şcolare vor primi 200 de lei pe lună, ceea ce reprezintă susţinere financiară, în conformitate cu prevederile legale, prin Programul naţional de protecţie socială „Bursa profesională”, aprobată prin Hotărâre de Guvern”, a spus inspectorul general. Concluziile întâlnirii de ieri vor fi cuprinse într-un material care va fi oferit părinţilor prin poşta electronică. La ISJ există deja o bază de date care urmează să fie completată. Printre cei prezenţi la întâlnire au fost şi absolvenţi ai învăţământului profesional constănţean. Marius Doga a terminat Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanţa. „După absolvire, am lucrat ca ucenic la o firmă. Mi-am dat tot interesul şi după un an am reuşit să avansez ca electrician auto, după încă un an am devenit tehnician de diagnoză, iar în prezent, sunt şef de atelier. Mă bucur că am ales şcoala profesională pentru că, pentru mine, meseria reprezintă, cu adevărat, brăţară de aur”, a spus absolventul.

PĂRINŢI ŞI ELEVI NEHOTĂRÂŢI Părinţii veniţi la întâlnire recunosc că odraslele lor încă nu s-au hotărât. „Copilul meu este în clasa a VIII-a la Şcoala nr. 17 „Ion Minulescu”. Vrea să fie mecanic auto ori să lucreze în marină. Încă nu s-a decis. Deocamdată am venit să mă informez asupra învăţământului profesional. Nu ştiu dacă este mai bun sau nu. Analizăm toate oportunităţile”, a declarat Cristina Vasiliu, mama unui elev de clasa a VIII-a . La rândul lor, profesorii spun că fără învăţământ profesional nu se poate face nimic într-o societate. „Să fii un om calificat într-o anumită profesie este foarte bine pentru un elev. Nu toţi sunt înzestraţi să scrie romane sau să fie profesori. Este loc pentru toate meseriile într-o societate. Şi dacă o faci cu toată convingerea, meseria o poţi ridica la rang de artă”, a declarat dirigintele unei clase a VIII-a a Şcolii „Aurel Vlaicu”, prof. Alexandru Bănică.