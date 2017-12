Părinții, obligați să-și vaccineze copiii din colectivitate?

17:16:06 / 30 Septembrie 2015

Criminalii

Acestia care ne obliga sunt dictatori violenti si in final criminali directi sau platiti sa ucida , in slujba companiilor farmaceutice si a unor lideri criminali ajunsi in functii cheie. Lor le da cineva amenda pentru copii autisti sau morti prin otravurile puse in vaccinuri si in mancare? Lor li se confisca proprii copii pentru relele tratamente efectuate de acesti parinti criminali , omenirii in general? Totdeauna uita de Unul Dumnezeu ,singurul in fata caruia vom raspunde pentru copiii incredintati noua.