Parlamentarii liberali din Constanța boicotează convocarea lui Dragnea

10:53:36 / 19 Iunie 2017

E BOICOT SAU NU E BOICOT

Dl Hutuca nu exceleaza in idei si nici in oratorie . Afirmatia ca " noi am spus " ca PSD este condus de un grup care vrea sa ne duca in climatul politic primitiv din anii ' 90 , nu concorda cu realitatea . S-o fi spus si asa ceva , dar soptit sau in gand . In realitate , prin actiunea sinucigasa de participare la USL , PNL este in aceeasi masura vinovat ca si PSD , ba poate chiar mai mult . PSD s-a comportat normal potrivit intentiilor sale de a fi un demn continuator al PCR . In schimb , PNL n-a demonstrat pana acum ca este continuatorul istoricului PNL al bratienilor . Dl Boroianu greseste cand arunca vina " crizei fara precedent " in carca lui Dragnea . Toata politica romaneasca se afla intr-o criza ce pare a fi fara sfarsit si fara leac . Si ce daca Parlamentul este convocat in timp ce liberalii sunt la Congres ? Daca cele doua evenimente nu s-ar fi suprapus , putem deduce ca parlamentarii liberali ar fi participat la sedinta ca spectaori la o corida in care toreadorul Dragnea se lupta cu taurasul juganit Grindeanu ? La sedinta celor doua camere obscure , ar fi fost indicat sa fie delegat dl senator Chitac pentru a face ordine in politicianismul parlamentarilor asa cuma a facut ordine in organizatia PNL Constanta . Sau poate o fi fost si nu stim noi . Era bine daca in articol ar fi fost nominalizati parlamentarii constanteni care au participat la Congres . Poate ca vom gasi numele lor intr-un articol din Cuget Liber . Ne oprim aici si asteptam cu nerabdare miraculoasele rezultate ale Congresului . O ultima intrebare : Cine pe cine a boicotat ? PSD prin convocarea Parlamentului in timpul Congresului PNL sau PNL prin neparticipare sau refuz de a participa , adica prin boicot ?