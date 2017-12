Participare numeroasă în etapa de la Cumpăna a Cupei „Mării Negre“ la ciclism

Peste 145 de sportivi au luat startul la prima etapă a Cupei „Mării Negre” la ciclism pentru copii, ajunsă la ediția a IV-a. Concurenții au fost împărțiți în patru categorii de vârstă, 5-7 ani, 8-11 ani, 12-14 ani și 15-18 ani, masculin și feminin, iar șoseaua Constanței din Cumpăna s-a transformat preț de câteva ore în zonă de rulare pentru bicicliști. Startul a fost dat chiar de către primarul comunei, economist Mariana Gîju, care a ținut să îi felicite pe toți concurenții și să le mulțumească pentru interesul și numărul mare de înscrieri. La eveniment au mai participat Elena Frîncu (membru al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român), viceprimarul Neagu Florin, Mariana Solomon (director al Direcției pentru Sport și Tineret Constanța), Ion Răuță și Victor Bănescu (președintele Clubului Județean de Ciclism Constanța, fostul club de ciclism Bilal 2000).

În funcție de vârstă, participanții la Cupa Mării Negre au efectuat două sau mai multe tururi ale traseului. Cu toții și-au dat silința și au încercat să câștige competiția, însă la final cu toții au fost premiați. Părinții au fost și ei mulțumiți că se organizează astfel de activități pentru copii și au apreciat condițiile și organizarea de la Cumpăna.

Cea de-a două etapă este programată la Medgidia, pe 23 septembrie, iar Cupa Mării Negre se va încheia odată cu cea de-a treia etapă, disputată pe 30 septembrie, la VIVO! Constanța.

Iată-i pe câștigătorii „Cupei Mării Negre”, etapa de la Cumpăna:

Categoria 5-7 ani feminin :

1. Pătrașcu Ioana Anamaria

2. Neagu Lavinia

3. Ciobăniță Ioana

Categoria 5-7 ani masculin:

1. Voinea Ionuț Denis

2. Leu Ștefan Alexandru

3. Anghelina Raul Gabriel

Categoria 8-10 ani feminin :

1. Pătrașcu Amalia Cristina

2. Chitic Maria Lucia

3. Popa Andreia Cosmina

Categoria 8-10 ani masculin :

1. Iacob Rareș

2. Brînză Mihai

3. Butuc Matei Gabriel

Categoria 11-13 ani feminin:

1. Petrescu Sabina

2. Vintilă Izabela

3. Filip Daria

Categoria 11-13 ani masculin:

1. Harsin Mihnea

2. Ion Matei

3. Silaghi Alexandru Sebastian

Categoria14-16 ani feminin :

1. Stancu Maria Ecaterina

2. Coteanu Maria

3. Petrescu Sabina

Categoria14-16 ani masculin:

1. Harsin Mihnea

2. Paris Alexandru Marius

3. Genet Aurelian Robert

Competiția a fost organizată de către Primăria comunei Cumpăna, în colaborare cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța și Clubul Județean de Ciclism Constanța. Toți copiii au primit din partea organizatorilor o diplomă de participare și un pachet cu dulciuri (suc, corn și biscuiți cu ciocolată). Câștigătorii primelor trei locuri, de la fiecare categorie de vârstă, au primit fiecare câte o cască și o pereche de mănuși profesionale, diplome, medalii, dar și câte o revistă de promovare a comunei.

„Faptul că am avut atât de mulți copii la start dovedește că acest sport este iubit și nu are cum să moară. Cupa Mării Negre a crescut de la etapă la etapă și asta ne bucură. La Cumpăna chiar am înregistrat un record de participare. Doamna primar ne-a promis că la Cumpăna se va forma o secție de ciclism de care să avem grijă. Suntem onorați că munca noastră este apreciată”, a declarat Victor Bănescu, președintele Clubului Județean de Ciclism Constanța (fostul Club Sportiv Bilal), despre unicul concurs de ciclism din Dobrogea adresat în exclusivitate copiilor.