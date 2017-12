Pasajul de la Tomis Mall, din nou în reabilitare

19:54:26 / 22 Martie 2014

jale mare

in atentia primarului orasul a ,ajuns o mizerie centrul este devastat nu se poate numi oras cu asa mizerie este groaznic iti este sila sa mai ajungi in centru pt ca nu ai ce sa vezi in afara de mizerie mai bine stau in cartierul meu la fel de mizerabil km 4-5 care este uitat de lume fara trotuare flori ,pomi etc lipsesc multe nu avem un parc pt copiii ce fac deputati pe care i-am votat ,primarul etc vor veni si alte alegeri nu mai vedeti votul nostru rusine voua.