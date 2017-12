Pasiune mare! George Copos s-a apucat de scris... după gratii!

George Copos, fostul patron al Rapidului, și-a descoperit o nouă pasiune după gratii: scrisul. Într-un singur an, el a scris cinci cărți”. Dacă ar fi trăit, Mihai Eminescu ar fi fost invidios, el nereușind această performanță într-un timp atât de scurt! În plus, pentru a reduce pedeapsa, Copos a ajuns la performanța de a se înscrie la absolut toate activitățile de la Rahova! Chiar și așa, judecătorii au considerat însă că fostul patron de la Rapid a forțat legea și a vrut să fie eliberat, nu să se reeduce și să se reintegreze social.Teoretic, George Copos este un deținut model, reușind să strângă, în urma activităților din penitenciar, peste 200 de zile libere, deși are puțin mai mult de un an de când este după gratii. În plus, deoarece toate cele cinci manuscrise sunt impecabile, fără ștersături sau modificări, judecătorii au ajuns la concluzia că ceva nu este în regulă. În martie 2014, George Copos a fost condamnat la trei ani și opt luni de închisoare cu executare în ”Dosarul Transferurilor”.